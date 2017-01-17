Orhan Pamuk’a İtalya’dan fahri doktora

Nobel Ödüllü Orhan Pamuk’a Milano'daki Brera Güzel Sanatlar Akademisi’nden sanatsal yaratıcılığı, düşünceleri ve sanat ile olan ilişkisinin yanı sıra Masumiyet Müzesi eseri ve aynı isimle kurulan müze dolayısıyla fahri doktora verilecek. Masumiyet Müzesi, 2008 yılında yayımlanan romanın ardından, 2012 baharında açılmıştı. Geçtiğimiz yıllarda, ABD’li mimar Peter Eisenman, İtalyan sanatçı ve tasarımcı Enzo Mari ve Britanyalı mim sanatçısı, dansçı Lindsay Kemp gibi farklı disiplinlerden isimlere fahri doktora veren akademi, Pamuk’un fahri doktoraya değer görülmesinin sebeplerinden birinin de müzenin “çağdaş görsel kültüre yaptığı katkılar” olarak açıklandı. Bünyesinde barındırdığı Brera Resim ve Sanat Müzesi ile akademi, 250 yıla yaklaşan geçmişiyle İtalya’nın en önemli sanat üretim merkezlerinden biri olarak görülüyor.

Orhan Pamuk, Brera Güzel Sanatlar Akademisi’nde 18 Ocak’ta gerçekleşecek akademik yıl açılış töreninin de onur konuğu olacak. Orhan Pamuk, “Zor zamanlarda sanat ve edebiyat” adlı bir konuşma yapacak. Aynı zamanda akademi, Orhan Pamuk için 19 Ocak Perşembe günü bir sempozyum da düzenleyecek. Görmek, yazmak, toplamak, çağdaş müzeler, edebiyat ve sanat ilişkilerinin tartışılacağı sempozyumda, sanat tarihçisi Salvatore Settis ve 14. İstanbul Bienali'nin küratörü Carolyn Christov-Bakargiev gibi isimler de bildiriler sunacak.

Orhan Pamuk’un, Yale, Madrid, Floransa, Georgetown, Boğaziçi, Tiflis ve Sofya gibi üniversitelerin de aralarında bulunduğu 12 üniversiteden fahri doktorası bulunuyor. Aynı zamanda yazarın 2005’te Amerikan Sanat ve Edebiyat Akademisi, 2008’de Çin Sosyal Bilimler Akademisi ve Amerikan Sanat ve Bilim Akademisi’nden verilen onur üyelikleri de bulunuyor. (K24)