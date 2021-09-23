Orhan Pamuk ve Prof. Edhem Eldem tartışıyor: Tarih bir romana sığar mı?

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Tarih profesörü Edhem Eldem ve yazar Orhan Pamuk, tarihin romandaki yerini konuşacakları iki bölümlük “Tarih bir romana sığar mı?” adlı söyleşi için 23 ve 30 Eylül’de bir araya geliyor.

Orhan Pamuk, Akdeniz’deki kurgusal adası Minger’de geçen son romanı Veba Geceleri’nde, Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemine tekabül eden II. Abdülhamid’in saltanat yıllarına da önemli göndermeler yapmıştı.



Edhem Eldem Kitap-lık dergisinin 215. sayısında yer alan “Tarih bir adaya sığar mı?” başlıklı incelemesinde tarihin romandaki yerini şöyle açıklıyor:

“O dönemde Osmanlı topraklarında yaşanan ve görülen başlıca ümitler, kaygılar, meraklar, yenilikler, gelenekler, korkular, çekişmeler küçücük bir adada baş gösteriyor. [...] Orhan Pamuk’un Osmanlı tarihini bir adaya sığdırmayı, sıkıştırmayı başardığını söyleyebiliriz. Aslında Minger’e sığan sadece Osmanlı tarihi değildir; du¨nya tarihidir, hatta da genel anlamda tarihtir.”



Edhem Eldem ve Orhan Pamuk Veba Geceleri’nden yola çıkarak “Peki tarih nasıl başladı?”, “Edebiyattan ne zaman ayrıldı?”, “Tarihçiyi yazardan ayıran özellikler neler?”, “Bildiğimiz anlamda tarih yazımı nasıl ortaya çıktı?”, “Tarihi roman türü içerisinde tarih nerede duruyor?”, “Romancı ve tarihçi arasındaki “güç dengesi” hakkında ne söylenebilir?” ve benzeri soruların yanıtlarını arayacaklar.

Yapı Kredi Yayınları Instagram hesabında iki bölüm olarak yayımlanacak söyleşinin ilk bölümü 23 Eylül Perşembe saat 19:00'da yayınlandı.

İkinci bölüm 30 Eylül Perşembe saat 19:00’da Yapı Kredi Yayınları Instagram hesabında iki bölüm olarak yayımlanacak söyleşi yayının ertesi günü Yapı Kredi Yayınları’nın YouTube kanalında da izlenebilecek.

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