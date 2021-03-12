Orhan Pamuk'un yeni romanı Veba Geceleri 23 Mart'ta raflarda

Uzun bir zamandır yayın tarihi merak edilen Orhan Pamuk’un üzerinde dört yıldır çalıştığı tarihi romanı Veba Geceleri 23 Mart'ta okurla buluşacak.

Yapı Kredi Yayınları romanın yayım tarihini şöyle duyurdu:

"Romanımda yazdıklarım gerçek olmuştu." #OrhanPamuk'tan salgınla boğuşan küçük bir Osmanlı adasının destansı romanı... #VebaGeceleri 23 Mart'ta tüm kitapçılarda!"

Orhan Pamuk, yeni romanı için 30 yıldır kafasında kurguladığını ve 2020 yılında yaklaşık 3.5 yıldır romanın üzerinde çalıştığından bahsetmişti. Roman 1901 yılında hayali bir Osmanlı vilayetinde veba salgını sırasında yaşananları anlatıyor.