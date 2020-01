Orhan Pamuk'un aday olduğu ödülde Elif Şafak da jüride

Orhan Pamuk, İngiltere'de verilen Independent Yabancı Roman Ödülü aday listesinde yer aldı.

Sessiz Ev ("Silent House") adlı romanıyla Orhan Pamuk'un da yer aldığı "uzun" listedeki diğer yazarlar ve İngilizce'ye çevrilen eserleri şunlar oldu:

-Karl Ove Knausgaard, "A Death In the Family"

-Gerbrand Bakker, "The Detour"

-Laurence Binet,"HHhH"

-Juan Gabriel Vasquez, "The Sound of Things Falling"

-Diego Marani, "The Last of the Vostyachs"

-Pawel Huelle, "Cold Sea Stories"

-Ismail Kadare, "The Fall of the Stone City

-Alain Mabanckou, "Black Bazaar"

-Chris Barnard, "Bundu"

-Enrique Vila-Matas, "Dublinesque"

-Khalid Khalifa, "In Praise of Hatred"

-Pia Juul, "The Murder of Halland"

-Laszlo Krasznahorkai, "Satantango"

-Andres Neuman, "Traveller of the Century"

-Dasa Drndic, "Trieste"

Yarışmanın aday listesinde öne çıkan eserler arasında Khaled Khalifa'nın, Suriye'de yasaklanan "In Praise of Hatred" de yer alıyor.

Suriye'de gizlice basıldığı ve yayımlandıktan 40 gün sonra yasaklandığı belirtilen kitap, 1980'lerin Halep'inde geçiyor ve ülkedeki baskıcı yönetimi anlatıyor.

Aday listesinin öne çıkan diğer isimleri arasında, Independent Yabancı Roman Ödülü'nün 1990'da ilk kez verildiği Orhan Pamuk ile İsmail Kadere de bulunuyor.

Yazar Elif Şafak'ın da seçici kurulunda yer aldığı yarışmanın 6 kitaptan oluşacak "kısa" listesi 11 Nisan'da açıklanacak ve ödül Mayıs ayında sahibini bulacak.