T24 LogoT24 Logo
Magazin

Orhan Pamuk kadın arkadaşıyla yakalanınca gizlenmeye çalıştı

Orhan Pamuk, kadın arkadaşıyla Cihangir’deki bir restoranda objektife takıldı

24 Nisan 2014 11:08

 2009 yılında bir sergi açılışında tanıştığı ressam Karolin Fişekçi’den olaylı şekilde ayrılan Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk, bir kadın arkadaşıyla önceki akşam Cihangir’deydi.

San Lazzaro Trattoria adlı restoranda yemek yerken objektife takılan ikili, muhabirleri fark edince rahatsız oldu.

Pamuk, sandalyesini yana çekip genç kadından uzaklaştı. Kadın arkadaşı da önce eliyle yüzünü kapadı, ardından yana eğilerek gizlenmeye çalıştı.

Çabalar sonuç vermeyince de apar topar oradan ayrıldı. Pamuk ve yemekte kendilerine eşlik eden arkadaşı ise mekanı ondan yarım saat sonra terk etti.

 

ETİKETLER

orhan pamukkadın arkadaşıyakalandıgizlenmeye çalıştıcihangir

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24