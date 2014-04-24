Orhan Pamuk kadın arkadaşıyla yakalanınca gizlenmeye çalıştı

2009 yılında bir sergi açılışında tanıştığı ressam Karolin Fişekçi’den olaylı şekilde ayrılan Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk, bir kadın arkadaşıyla önceki akşam Cihangir’deydi.

San Lazzaro Trattoria adlı restoranda yemek yerken objektife takılan ikili, muhabirleri fark edince rahatsız oldu.

Pamuk, sandalyesini yana çekip genç kadından uzaklaştı. Kadın arkadaşı da önce eliyle yüzünü kapadı, ardından yana eğilerek gizlenmeye çalıştı.

Çabalar sonuç vermeyince de apar topar oradan ayrıldı. Pamuk ve yemekte kendilerine eşlik eden arkadaşı ise mekanı ondan yarım saat sonra terk etti.