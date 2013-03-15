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Kültür-Sanat

Orhan Pamuk İletişim Yayınları'ndan ayrılıyor mu?

Edebiyat dünyası Orhan Pamuk'un yeni kitabıyla, Yapı Kredi Yayınları'na geçisini konuşuyor

15 Mart 2013 11:46

Geçtiğimiz haftalarda Taraf gazetesinde haftalık köşe yazıları yazmaya başlayan Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk'un, 1994'ten beri kitaplarını yayımlayan İletişim Yayınları'ndan ayrılarak, Yapı Kredi Yayınları'na geçeceği öne sürüldü.

ntvmsnbc.com'da yer alan habere göre; Orhan Pamuk ve Yapı Kredi Yayınları Yayın Yönetmeni Raşit Çavaş, 30 Ocak'ta Balat’taki ünlü Cibalikapı Balıkçısı’nda yemek yerken görülmüşlerdi.

Söylentilerin çıkışını bu yemeğe bağlayanlar olsa da Pamuk'un İletişim Yayınları ile sorunlar yaşadığı iddia ediliyor.

Transfer haberlerini gündeme getiren bir başka neden ise; Pamuk'un son romanı "Kafamda Bir Tuhaflık"ı bitirmek üzere olması.

Orhan Pamuk  anılarını kaleme aldığı "İstanbul-Hatırlar ve Şehir" kitabı 2003 senesinde, özel bir anlaşmayla Yapı Kredi Yayınları tarafından yayımlanmıştı. Bu kitabı Pamuk'u Nobel Ödülü sahibi yapmıştı.

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