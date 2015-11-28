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Orhan Pamuk: Gazetecilerin dövüldüğü, hapse atıldığı ülkede iktidar olmaktan gurur duyuyorlar mı?

"Çok yanlış ve tehlikeli buluyorum"

28 Kasım 2015 09:54

Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara temsilcisi Erdem Gül’ün tutuklanmasını yorumlayan yazar Orhan Pamuk, Türk demokrasisi için çok yanlış ve tehlikeli bir durum olduğunu belirterek “Muhalif gazetecilerin dövüldüğü, hapse atıldığı, haklarında dava üzerine dava açıldığı, tehdit edildiği ve gazetelerine el konduğu bir ülkede iktidar olmaktan da gurur duyabiliyorlar mı diye sormak isterim sayın milletvekillerine...” dedi.

Cumhuriyet’ten Evrim Altuğ’un haberine göre Pamuk, “Dündar ve Gül’ün tutuklanmalarını kınıyor, eleştiriyor, ayıplıyor ve Türk demokrasisi için çok yanlış ve tehlikeli buluyorum,” dedi.

Orhan Pamuk’un açıklaması şu şekilde:

“Beğenmediğimiz manşetleri atan, haberleri yapan gazetecileri dövmek, tutuklamak, gazetelerini kapatmak... Gittikçe pervasızlaşan bu korkunç alışkanlık, Türkiye’yi bütün dünyada basın özgürlüklerinin en düşük düzeyde olduğu bir ülke haline getirdi. AKP milletvekilleri, son seçim zaferinden haklı olarak gururlanıyorlardır. Muhalif gazetecilerin dövüldüğü, hapse atıldığı, haklarında dava üzerine dava açıldığı, tehdit edildiği ve gazetelerine el konduğu bir ülkede iktidar olmaktan da gurur duyabiliyorlar mı diye sormak isterim sayın milletvekillerine... Dündar ve Gül’ün bir an önce serbest kalmasını istemek, Türkiye’nin iyiliğini istemektir.”

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