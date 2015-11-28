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Kurtulmuş: Keşke Can Dündar ve Erdem Gül tutuklanmadan bu süreç yürütülebilseydi

"Bu arkadaşlarımız devletin sırlarını ifşa etmek veya casusluk faaliyetlerinde bulunmakla itham ediliyor"

28 Kasım 2015 00:14

Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül'ün "terör örgütüne yardım, askeri ve siyasi casusluk, devlet sırlarını ifşa etme" iddiasıyla tutuklanmasını değerlendiren Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, "Biz Türkiye'de hiçbir basın mensubunun tutuklanarak yargılanmasını istemeyiz. Aslolan bu anlamda basın mensuplarının tutuksuz yargılanmalarıdır" dedi.

Can Dündar ve Erdem Gül'ün, "gazetecilik vasıflarından dolayı yargılanmadıklarını" iddia eden Kurtulmuş, "Bu arkadaşlarımız gizli kalması gereken devletin sırlarını ifşa etmek veya casusluk sayılabilecek birtakım faaliyetlerde bulunmak konusunda itham ediliyor. Ümit ederiz ki mahkeme bu hususlarda objektif ve adil davranır" diye konuştu.

Numan Kurtulmuş'un konuyla ilgili açıklamaları şöyle:

"Biz Türkiye'de hiçbir basın mensubunun tutuklanarak yargılanmasını istemeyiz. Aslolan bu anlamda basın mensuplarının tutuksuz yargılanmalarıdır. Ancak biz yürütme tarafıyız, yargı tarafı tamamen bağımsız olarak işliyor. Dündar'ın ve Gül'ün gazetecileri olmaları ayrı bir vasıftır ama gazeteci de siyasetçide herhangi bir şekilde bir suçla ilişkilendirilebilir. Dolayısıyla ortada henüz bir iddia vardır. Konunun iddia edildiği kadarıyla esas şey gazetecilik faaliyetleri dolayısıyla bu arkadaşlarımız itham edilmiyor. Bu arkadaşlarımız gizli kalması gereken devletin sırlarını ifşa etmek veya casusluk sayılabilecek birtakım faaliyetlerde bulunmak konusunda itham ediliyor. Ümit ederiz ki mahkeme bu hususlarda objektif ve adil davranır. Keşke tutuklama olmadan bu süreç sürdürülebilseydi."

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