CHP'li Umut Oran: Dündar ve Gül özel yetkilerle donatılmış tek kişilik bir "mahkeme" tarafından tutuklandı

Sosyalist Enternasyonal (SE) Başkan Yardımcısı CHP’li Umut Oran, Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül'ün Adana'da durdurulan MİT TIR'larının içinde silah ve mühimmat bulunduğunu ortaya koyan haber ve görüntüleri yayımladıkları için "terör örgütüne yardım, askeri ve siyasi casusluk, devlet sırlarını ifşa etme" iddiasıyla tutuklanmasına tepki gösterdi. Oran, Cumhuriyet tarihi boyunca ilk kez bir gazetenin Genel Yayın Yönetmeninin, haberle casusluk yapıldığı gerekçesiyle tutuklandığına dikkat çekerek, Dündar ve Gül’ün, özel yetkilerle donatılmış tek kişilik bir “mahkeme” tarafından tutuklandığını söyledi.

Yazılı bir açıklama yapan Umut Oran, “Sosyalist Enternasyonal’in Başkan Yardımcısı olarak, tüm üyelerimizi Türkiye’deki demokratik güçlerle, gazetecilerle dayanışmaya çağırma görevim de bulunmaktadır. Çünkü Einstein’ın da dediği gibi, “Dünya; kötülük yapanlar değil, seyirci kalıp hiçbir şey yapmayanlar yüzünden tehlikeli bir yerdir” dedi.

Oran, Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Cumhuriyet’in Ankara Temsilcisi Erdem Gül’ün, MİT TIR’larına ilişkin haber nedeniyle dün gece tutuklanması üzerine bu gelişmeyi SE Genel Sekreteri Luis Ayala ve SE Başkanı Yorgo Papendreu’ya aktardı.

"Tek kişilik mahkeme"

Can Dündar ve Erdem Gül’ün, özel yetkilerle donatılmış tek kişilik bir “mahkeme” tarafından tutuklandığını söyleyen Oran, “Cumhuriyet tarihimiz boyunca ilk kez bir gazetenin Genel Yayın Yönetmeninin, haberle casusluk yapıldığı gerekçesiyle tutuklanabilmesi, medya özgürlüğü ve yargı bağımsızlığı açısından kaygı vericidir” dedi.

Umut Oran, “Yaşam hakkının dahi ihlal edildiği Türkiye’de ifade özgürlüğünün giderek irtifa kaybetmesi, bunu koruyacağına tam tersine hükümetin ve Cumhurbaşkanının kendilerini eleştiren tek bir sesi dahi hoş görmemesi artık tahammül sınırlarını aşmıştır” ifadelerini kullandı.

"Türkiye’nin yaşanabilir bir ülke haline acilen geri dönmesi gerekiyor"

Oran’ın açıklamasının devamı şöyle:

“Türkiye’nin yaşanabilir, herkesin görüşlerini özgürce ifade edebildiği bir ülke haline acilen geri dönmesi gerekmektedir. İnsan hak ve özgürlükleri evrensel bir konudur ve bu konuda gelişmiş batı demokrasilerine de görev düşmektedir. Bu anlamda tüm dünyadan 120 üyesi bulunan Sosyalist Enternasyonal’in Başkan Yardımcısı olarak, tüm üyelerimizi Türkiye’deki demokratik güçlerle, gazetecilerle dayanışmaya çağırma görevim de bulunmaktadır. Çünkü Einstein’ın da dediği gibi, “Dünya; kötülük yapanlar değil, seyirci kalıp hiçbir şey yapmayanlar yüzünden tehlikeli bir yerdir”.

Sosyalist Enternasyonal olarak Türkiye’de yaşanan temel hak ve özgürlüklerle ilgili kısıtlamaları yakından takip ediyor, kuvvetler ayrılığının yeniden işler hale getirilmesini ve Türkiye’nin en hızlı şekilde demokrasi ve insan hakları bakımından normal sürecine girmesini bekliyoruz.”