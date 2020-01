Orhan Pamuk, dünyanın en saygın edebiyat ödüllerinden Man Booker'a aday

Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk, Uluslararası Man Booker'a Türkiye'de 2014 yılında yayımlanan Kafamda Bir Tuhaflık romanının Ekin Oklap imzalı ingilizce çevirisi A Strangeness in My Mind ile aday gösterildi.

Radikal'de yer alan habere göre, Kenzaburō Ōe, Raduan Nassar, Elena Ferrante, Marie NDiaye, Maylis de Kerangal gibi isimlerin öne çıktığı listede Fiston Mwanza Mujila ve Aki Ollikainen gibi ilk kez aday gösterilen iki yazar da bulunuyor.



14 Nisan’da kısa liste, 16 Mayıs’ta ise kazananın açıklanacağı Uluslararası Man Booker, alışılageldiği üzere 50 bin pound ödül vaat ediyor. Bu meblağ kitabın yazarı ile çevirmeni arasında eşit bölüştürülüyor.

2016 Man Bokker adayları şu isimler:

A General Theory of Oblivion, José Eduardo Agualusa (Angola)

The Story of the Lost Child, Elena Ferrante (İtalya)

The Vegetarian, Han Kang (Güney Kore)

Mend the Living, Maylis de Kerangal (Fransa)

Man Tiger, Eka Kurniawan (Endonezya)

The Four Books, Yan Lianke (Çin)

Tram 83, Fiston Mwanza Mujila (Demokratik Kongo /Avusturya)

A Cup of Rage, Raduan Nassar (Brezilya)

Ladivine, Marie NDiaye (Fransa)

Death by Water, Kenzaburō Ōe (Japonya)

White Hunger, Aki Ollikainen (Finlandiya)

A Strangeness in My Mind, Orhan Pamuk (Türkiye)

A Whole Lif, Robert Seethaler (Avusturya)