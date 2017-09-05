Orhan Pamuk: Altı yıl çalışıp roman yazıyorsun, ilk soru Erdoğan oluyor

Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk, Fransız gazetesi Libération’a verdiği söyleşide kendisine Erdoğan'ın sorulmasına "Altı yıl boyunca çalışıyorsun, 650 sayfa yazıyorsun ve ilk soru Erdoğan" sözleriyle tepki gösterdi.

Libération gazetesinde yer alan habere göre, Frédérique Roussel isimli gazeteci geçen hafta yaptığı söyleşide Pamuk’a son kitabı 'Kafamda Bir Tuhaflık’ ve yazarlığı hakkındaki soruların ardından “Siyasetten bahsedebilir miyiz?” diye sordu.

"Umberto Eco 'Bana her zaman Berlusconi hakkıda soruluyor' dedi"

Pamuk ise, bu soru üzerine şunları söyledi:

“Kitabımı okumayan insanlar bana ülkemdeki siyasi durumu nasıl değerlendirdiğimi soruyor. Bense romanım hakkında bir söyleşi istiyorum. Çünkü hayatımın altı yılını Mevlüt’e (Kafamda Bir Tuhaflık’ın karakteri) verdim ve sorulan ilk soru ‘Erdoğan hakkında ne düşünüyorsunuz’ oluyor. Umberto Eco’yla bir gün geçirdim, ona bunun belki de tipik bir Türk problemi olduğundan bahsettim. Bana, ‘Hayır, bana da her zaman Berlusconi (Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi) hakkında soru soruyorlar’ dedi. Altı yıl boyunca çalışıyorsun, 650 sayfa yazıyorsun ve ilk soru: ‘Erdoğan.’ Ama Türkiye İtalya değil. Durum korkunç."