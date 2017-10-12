Orhan Gencebay: Ünlü olmak benim tercihim değildi

Ses sanatçısı, söz yazarı ve bestekâr Orhan Gencebay, Medicana International İstanbul Hastanesi ile Yaşam Dergisi işbirliğiyle düzenlenen "Yaşam Tadında Aylık Buluşmalar" etkinliğinin bu ayki konuğu oldu.

Hiçbir zaman şöhret olmak için çalışmadığının altını çizen Gencebay, "Ben müzik adamıyım dedim. Müzikte başarılı olmaya çalıştım. Bu arada ünlü oldum. Hep bunu söylerim. Ünlü olmak benim tercihim değildi. Müziğin bütün işlevlerini yerine getirdim" diye konuştu.

Hastanenin Beylikdüzü şubesinde gerçekleşen etkinlikte konuşan Gencebay, bestelerinde bir insanın hissettiği tüm duyguları anlatmaya çalıştığını ve tek hedefinin bu olduğunu söyledi.

Gencebay, 50 yıldır müzik dünyası içinde yer aldığını belirterek, "Her şeye yeniden başlamış gibiyim. Bu kadar yıl hep kendi bestelerimi okudum. Sözü yüzde 90 bana, müzikleri ise yüzde yüz bana aittir. Hep kendimi yönettim. Çalışmalarım uzun zaman böyle oldu. Bugüne kadar bana en büyük gücü halkımızın ilgisi verdi. Halkımızla yaptığımız gönül alışverişiyle kendimi yönlendirdim, hep tazeledim." dedi.

Hiçbir zaman şöhret olmak için çalışmadığının altını çizen Gencebay, şunları kaydetti:

"Ben müzik adamıyım dedim. Müzikte başarılı olmaya çalıştım. Bu arada ünlü oldum. Hep bunu söylerim. Ünlü olmak benim tercihim değildi. Müziğin bütün işlevlerini yerine getirdim. Söz yazarlığı, bestecilik, aranjörlük, enstrümanistlik, ses, saz yorumculuğu ve düşünürlük. Ben tüm bunların hepsini yapmaya çalıştım. Hatta sazımda daha iyi olduğum zamanlarda, çok emek verdiğim için zaman zaman virtüöz diye anıldım. Sevenlerimin ilgisi bana büyük bir mutluluk verdi."

"Sevim Emre albüm hazırlığında"

Ünlü sanatçı, son zamanlarda tasavvufa ilgi duyduğunu dile getirerek, "Yaradana teslim olan biriyim. Teslim olmak derken, bilgiyle teslim olmanın, bilerek yapmanın önemini anladım. Çünkü tüm bilgiler yaradanın bilgileriydi. Çocukluğumdan beri astrofizikle ilgilendim. Arkasından tarihle ilgilendim. Dolayısıyla ben hep bilmeye gayret ettim. Bu arada da halkımızın ünlü sanatçısı oldum. Bana ünlü olduğumu sokağa çıktığım zaman hissettirdiler." diye konuştu.

Farklı projeler üzerine de çalıştığına vurgu yapan Gencebay, yeni bir albüm hazırlığı içinde olduğunu sözlerine ekledi.

Eşi Sevim Emre'nin de yakın bir zamanda single çıkaracağını dile getiren Gencebay, "Büyük bir heves ve istekle çalışıyor. Sevim Hanım zamanında hem Türkiye hem Avrupa güzellerimizdendi. Bu unvanlardan sonra kısa bir süre 3 ay da olsa Türk sanat müziği solistliği yapmış. Sonra galiba ben engel oldum. O da beni, aşkını tercih etti. Bugünlere geldik ve şu anda da albümü için bir eserimi haczetti." dedi.

Yaklaşık 2 saat süren etkinliğin sonunda Orhan Gencebay'a kitap ve plaket takdim edildi.