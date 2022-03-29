Orhan Gencebay'dan Cüneyt Arkın'a 'sevilmeyen arabeskçi' tepkisi: Yazdığı her şey yalan!

Arabesk sanatçısı Orhan Gencebay, ünlü oyuncu Cüneyt Arkın'ın 'Benim Kahramanım Türk Halkıdır' kitabında 'Kemal Sunal'la beraber sevmediği arabeskçinin' kendisi olduğu iddiasına tepki gösterdi. Gencebay'ın eşi ise kitapları toplatacağını söyledi.

Sinema oyuncusu Cüneyt Arkın, "Benim Kahramanım Türk Halkıdır" kitabında Kemal Sunal ile birlikte sevmedikleri bir arabeskçi olduğunu yazdı. Söz konusu kişinin Orhan Gencebay olduğu iddia edilirken, Arkın cephesinden yalanlama gelmedi.

Orhan Gencebay ise iddiaların ardından 2. Sayfa programına bağlanarak Arkın'a tepki gösterdi. Gencebay, "Cüneyt Arkın’ın yazdığı, söylediği her şey yalan, Benim Kemal Sunal ile hiçbir problemim yoktu. Çok sevdiğim takdir ettiğim bir oyuncu Kemal Sunal. Cüneyt Arkın, neden bana iğrenç davranıyor? Benimle neden uğraşıyor? Ben ona hiçbir şey yapmadım. Ben hayatımda kimseyi kırmadım. Ben şarkılarımı başkalarından almadım. Beni Türk halkı buralara getirdi" diye konuştu. Canlı yayında Gencebay’ın elinden telefonu alan eşi Sevim Emre, "Avukatlarla konuştum Cüneyt Arkın'ın kitaplarını toplatacağım. Kitabının reklamını yalanlarla, iftiralarla, Orhan Gencebay’ı kullanarak yapamaz" dedi.

Arkın, Sunal ile bir arabeskçiden hoşlanmadıklarını şu sözlerle anlatıyor:

"Bir gün Hilton’un lobisinde oturuyoruz. Gözü bir yere takıldı. Baktım, 60 yıllık müzik birikiminin üzerine çökmüş Arap'tan yürüttüğü şarkılarla bir anda meşhur olmuş bir arabeskçi. Asansöre bindi, yukarı çıktı. Kemal Sunal, ‘Bu herif gibiler ancak asansörle yükselir’ dedi.

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Yılmaz Kalkavan’ın yemeğine davetliyiz. Kemal Sunal ve ben iki dirhem bir çekirdek giyinip, davetin yapıldığı otele gittik. Lobi kalabalıktı. Millet asansör bekliyordu, sıraya girdik. O meşhur arabeskçi yine geldi. Yanında televizyoncular, gazeteciler ve dostları vardı.