Orhan Gencebay'dan Cüneyt Arkın'a 'sevilmeyen arabeskçi' tepkisi: Yazdığı her şey yalan!

Sinema oyuncusu Cüneyt Arkın, "Benim Kahramanım Türk Halkıdır" kitabında Kemal Sunal ile birlikte sevmedikleri bir arabeskçi olduğunu yazdı. Söz konusu kişinin Orhan Gencebay olduğu iddia edilirken, Arkın cephesinden yalanlama gelmedi.
Orhan Gencebay ise iddiaların ardından 2. Sayfa programına bağlanarak Arkın'a tepki gösterdi.
Gencebay, "Cüneyt Arkın’ın yazdığı, söylediği her şey yalan, Benim Kemal Sunal ile hiçbir problemim yoktu. Çok sevdiğim takdir ettiğim bir oyuncu Kemal Sunal. Cüneyt Arkın, neden bana iğrenç davranıyor? Benimle neden uğraşıyor? Ben ona hiçbir şey yapmadım. Ben hayatımda kimseyi kırmadım. Ben şarkılarımı başkalarından almadım. Beni Türk halkı buralara getirdi" diye konuştu.
Canlı yayında Gencebay’ın elinden telefonu alan eşi Sevim Emre, "Avukatlarla konuştum Cüneyt Arkın'ın kitaplarını toplatacağım. Kitabının reklamını yalanlarla, iftiralarla, Orhan Gencebay’ı kullanarak yapamaz" dedi.
Bizi görünce sevinir gibi yaptı, sonra sinsice sırıttı. ‘Kemal Bey, sizi görmek ne güzel çok sevindim. Bana resminizi imzalar mısınız?’ Aklınca dalgasını geçiyordu. Kemal hiç duraksamadı, fotoğrafını çıkardı: ‘Hay hay efendim, isminiz neydi?’"
TIKLAYIN - Hürriyet yazarı: Kemal Sunal’ın hiç sevmediği arabeskçi Orhan Gencebay mı?