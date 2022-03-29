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Orhan Gencebay'dan Cüneyt Arkın'a 'sevilmeyen arabeskçi' tepkisi: Yazdığı her şey yalan!

Cüneyt Arkın ve Kemal Sunal'ın sevmediği arabeskçinin Orhan Gencebay olduğu iddia edilmişti

29 Mart 2022 15:55

Arabesk sanatçısı Orhan Gencebay, ünlü oyuncu Cüneyt Arkın'ın 'Benim Kahramanım Türk Halkıdır' kitabında 'Kemal Sunal'la beraber sevmediği arabeskçinin' kendisi olduğu iddiasına tepki gösterdi. Gencebay'ın eşi ise kitapları toplatacağını söyledi.

Sinema oyuncusu Cüneyt Arkın, "Benim Kahramanım Türk Halkıdır" kitabında Kemal Sunal ile birlikte sevmedikleri bir arabeskçi olduğunu yazdı. Söz konusu kişinin Orhan Gencebay olduğu iddia edilirken, Arkın cephesinden yalanlama gelmedi. 

Orhan Gencebay ise iddiaların ardından 2. Sayfa programına bağlanarak Arkın'a tepki gösterdi.

Gencebay, "Cüneyt Arkın’ın yazdığı, söylediği her şey yalan, Benim Kemal Sunal ile hiçbir problemim yoktu. Çok sevdiğim takdir ettiğim bir oyuncu Kemal Sunal. Cüneyt Arkın, neden bana iğrenç davranıyor? Benimle neden uğraşıyor? Ben ona hiçbir şey yapmadım. Ben hayatımda kimseyi kırmadım. Ben şarkılarımı başkalarından almadım. Beni Türk halkı buralara getirdi" diye konuştu.

Canlı yayında Gencebay’ın elinden telefonu alan eşi Sevim Emre, "Avukatlarla konuştum Cüneyt Arkın'ın kitaplarını toplatacağım. Kitabının reklamını yalanlarla, iftiralarla, Orhan Gencebay’ı kullanarak yapamaz" dedi.

Cüneyt Arkın, kitapta ne diyor?

Arkın, Sunal ile bir arabeskçiden hoşlanmadıklarını şu sözlerle anlatıyor:

"Bir gün Hilton’un lobisinde oturuyoruz. Gözü bir yere takıldı. Baktım, 60 yıllık müzik birikiminin üzerine çökmüş Arap'tan yürüttüğü şarkılarla bir anda meşhur olmuş bir arabeskçi. Asansöre bindi, yukarı çıktı. Kemal Sunal, ‘Bu herif gibiler ancak asansörle yükselir’ dedi.
...
Yılmaz Kalkavan’ın yemeğine davetliyiz. Kemal Sunal ve ben iki dirhem bir çekirdek giyinip, davetin yapıldığı otele gittik. Lobi kalabalıktı. Millet asansör bekliyordu, sıraya girdik. O meşhur arabeskçi yine geldi. Yanında televizyoncular, gazeteciler ve dostları vardı.

Bizi görünce sevinir gibi yaptı, sonra sinsice sırıttı. ‘Kemal Bey, sizi görmek ne güzel çok sevindim. Bana resminizi imzalar mısınız?’ Aklınca dalgasını geçiyordu. Kemal hiç duraksamadı, fotoğrafını çıkardı: ‘Hay hay efendim, isminiz neydi?’"

TIKLAYIN - Hürriyet yazarı: Kemal Sunal’ın hiç sevmediği arabeskçi Orhan Gencebay mı?

 
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