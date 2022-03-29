Hürriyet yazarı: Kemal Sunal’ın hiç sevmediği arabeskçi Orhan Gencebay mı?

Hürriyet yazarı Savaş Özbey, Cüneyt Arkın'ın hayatını anlattığı "Benim Kahramanım Türk Halkıdır" kitabından hareketle, Kemal Sunal ile "hiç hazzetmedikleri arabeskçinin" Orhan Gencebay olabileceği iddiasını yazdı.

Özbey, yazısında şunları kaydetti:

"Cüneyt Arkın hayatını anlattığı bir kitap yazdı: Benim Kahramanım Türk Halkıdır. Arkın, kitapta yakın arkadaşı Kemal Sunal ile birlikte hiç hazzetmedikleri bir arabeskçiden bahsediyor. İsmi zikredilmeden iki yerde geçiyor bu arabeskçinin konusu.

Birinci kısım şöyle:

'...Bir gün Hilton’un lobisinde oturuyoruz. (Kemal Sunal’ın) Gözü bir yere takıldı. Baktım, Arap’tan yürüttüğü şarkılarla bir anda meşhur olmuş bir arabeskçi. Asansöre bindi, yukarı çıktı. Kemal Sunal, ‘Bu herif gibiler ancak asansörle yükselir’ dedi...'

İkinci kısım da şöyle:

'...Yılmaz Kalkavan’ın yemeğine davetliyiz. Kemal Sunal ve ben iki dirhem bir çekirdek giyinip, davetin yapıldığı otele gittik. Lobi kalabalıktı. Millet asansör bekliyordu, sıraya girdik. O meşhur arabeskçi yine geldi. Yanında televizyoncular, gazeteciler ve dostları vardı. Bizi görünce sevinir gibi yaptı, sonra sinsice sırıttı. ‘Kemal Bey, sizi görmek ne güzel çok sevindim. Bana resminizi imzalar mısınız?’ dedi. Aklınca dalgasını geçiyordu. Kemal hiç duraksamadı, fotoğrafını çıkardı: ‘Hay hay efendim, isminiz neydi?’ diye sordu...'

Haliyle bu ünlü arabeskçinin kim olduğu merak konusu oldu. OdaTV kaynak belirtmeden bu kişinin Orhan Gencebay olduğunu ileri sürdü. Cüneyt Arkın cephesindense henüz bir yalanlama gelmedi."