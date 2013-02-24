Orhan Gazi Ertekin: Biri bizi bu cemaatin yargısından kurtarmalı

Demokrat Yargı Derneği Eşbaşkanı ve Beypazarı Hâkimi Orhan Gazi Ertekin, “Cemaatten yargı alınmalıdır. Bizi bu yargıdan birisinin kurtarması lazım. Ama bir başkasına vermemek için bizim mücadele etmemiz gerekir” dedi.

Cumhuriyet gazetesinden Türey Köse’nin “Cemaat ordu gibi” başlığıyla yayımlanan (24 Şubat 2013) söyleşisi şöyle:

Cemaat ordu gibi

Demokrat Yargı Derneği Eşbaşkanı, Beypazarı Hâkimi Orhan Gazi Ertekin, “Siyasal pozisyonunu aşan bir iktidar istemesi nedeniyle orduya benzettiği cemaatin yargıyı ele geçirdiğini” vurgularken “cemaatten yargı alınmalıdır” dedi.

Ertekin, bazı liberal aydınları “varını yoğunu AKP’ye yatırmış kumarbazlara” benzetti ve “cemaatten korktuklarını” söyledi.

YARSAV’a karşı kurulan ve referandumda “evet”i savunan Demokrat Yargı Derneği, HSYK seçimlerinden sonra karıştı ve eşbaşkanlardan Osman Can istifa etti. Diğer Eşbaşkan Orhan Gazi Ertekin “Yargı Meselesi Hallolundu!” kitabında HSYK seçimlerinde “Bakanlık aday göstersin eşeğe bile oy veririm” diyen hâkim üzerinden “eşekli demokrasi”yi anlattı. Kendisini “ideolojik köken olarak sosyalist” olarak nitelendiren Ertekin’le sohbet ettik.

Osman Can devri kapandı: Bizim için Osman Can devri çoktan kapanmıştır. Can’a sefer görev emri verildi. Ben Osman Can’ın politik bir figür değil, mekanik bir figür olduğunu düşünüyorum. Osman’ın politikaya girmesi çok doğrudur. Çok derin düşünce ayrılıklarımız var.

HSYK’de darbe: Referandumun 3 önemli konusu vardı. HSYK ve Anayasa Mahkemesi’nin yeniden yaratılması ve darbecilerin yargılanması. İlk büyük sorun, HSYK seçimidir. HSYK’de darbe gerçekleşti. Bu darbenin aynı zamanda AKP’nin kendisine de yöneldiği bir yıl sonra anlaşıldı. Anayasa Mahkemesi için ciddi bir hazırlık yürütülmedi. 12 Eylül iddianamesi, savcının darbenin bazı meşru sebeplerle ortaya çıktığına dair beyanlarıyla doludur. Referandumdaki üç temel beklenti de çökmüştür.

Hükümet yargıyı istiyor: Hükümet aradan geçen 2,5 yıldan sonra anayasada yeni bir yargı paketi hazırlamıştır. Anayasadaki yargı paketiyle, son 2- 2,5 yıldır yargıyı ele geçirdiğini zanneden hükümet, bugün yargıyı ele geçirmek istemektedir.

Cemaatten yargı alınmalıdır: Yargıyı yeniden halletmek isteyen AKP’ye karşı yapılacak tek şey var; evet doğru söylüyorsun, itiraf ediyorsun ki, yargı senin elinde değil, bir başka grubun elinde. Hazırlanan tasarı, “yargı benim elimde değil ama istiyorum” demektir. AKP’nin işaret ettiği politik nokta çok doğru, cemaat ele geçirmiştir, diyor. Bu siyasi tespiti CHP, MHP ve BDP’nin niye yapamadığını anlamıyorum. Elbette son metin olarak AKP’liler bunu getirirlerse avuçlarını yalarlar. Cemaatten yargı alınmalıdır. Bizi bu yargıdan birisinin kurtarması lazım. Ama bir başkasına vermemek için bizim mücadele etmemiz gerekir.

Cemaat iktidar peşinde: Cemaat siyasetin peşinde değil, iktidar peşinde. Partileşmiyor, akıllı aktör başkalarının hayat alanından beslenir. Yüzde 3-5’tir en fazla oyları. Yaklaşımları bildiğiniz ordunun kendisidir. Ordu da kendi kapasitesini aşan bir siyasal işleve bürünmüştür. Bunlar da kendi siyasal pozisyonlarını aşan bir iktidar pozisyonu istiyor.

Cemaatten korkuyorlar: Devlet ve iktidarı tanımlamak için, CHP’ye müracaat ettiğiniz kadar AKP’ye de müracaat etmeniz gerekir. Her ikisiyle de hesaplaşmayan bir analiz ciddiye alınabilecek içerikten ve nitelikten yoksundur. O arkadaşlarımız varını yoğunu, malını mülkünü AKP’ye yatırmış kumarbaz gibi geliyorlar bana. Büyük ihtimalle cemaatten korkuyorlar. Asıl korkuyorsak konuşmamız gerekir. Tehlike o zaman bertaraf edilebilir.