HSYK'dan Danıştay'a destek: Bilirkişi raporlarıyla verilen kararlardan biz de rahatsızız

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) 1. Daire Başkanı İbrahim Okur, Danıştay Başkanı Hüseyin Karakullukçu’nun “Polis, emniyet teşkilatımız savcı olmuş, bilirkişi de hâkim olmuş, mübaşir de yazı işleri müdürü olmuş, ondan sonra 'adalet' diye bağırıyoruz” sözlerine destek verdi. Okur, “Bilirkişi müessesesinin yanlış uygulamalarından bizler de rahatsızız” dedi.

HSYK 1. Daire Başkanı Okur, üslup olarak olmasa da Hüseyin Karakulluçu’nun sözlerine katıldıklarını belirtti.

Radikal gazetesinden Deniz Zeyrek’in haberinde Okur şunları söyledi:

“Bilirkişilik konusunda sıkıntı olmasa, bu tür çalışmalar yapılmazdı. Adalet Bakanlığı 1 yıldır bu konu üzerine çalışıyordu. Bilirkişiye hangi hallerde gidilmeyeceği bellidir ama hâkimler ‘suç unsuru oluşmuş mudur’ diye bilirkişilere dosya gönderiyor. Yargıtay bu şekilde alınmış kararları bozmalı ama bilirkişi raporlarıyla verilen kararlarla dosyalar kesinleşebiliyor. Yanlış uygulamalardan biz de çok rahatsızız.”