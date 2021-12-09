Cumhuriyet yazarı Bursalı: Kavala ve Demirtaş, bu politikanın rehinleri durumunda

Cumhuriyet yazarı Orhan Bursalı, tutuklu bulunan iş insan Osman Kavala ve eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın politikanın rehineleri durumunda olduğunu söyledi.

Bursalı, Avrupa Konseyi'nin Türkiye'den savunma istediğini hatırlatarak, "Ne yazık ki AKP içinde Türkiye’nin bu durumda karşı karşıya kalacağı ağır sorunları dile getirecek tek bir Allah’ın kulu politikacı kalmadı. Otoriterliğin düzeyini anlayın artık… Türkiye resmen diktatörlüğe adım atmış olur, Kavala ve Demirtaş ve daha yüzlerce, binlerce insanın haksız ve hukuksuz yere infazı rahat rahat yerine getirilir. Fakat bu 'uygulamam' tutumunun seçim süreciyle yakın ilgisi var. Eğer iktidar bu 'uygulamam' politikasını sürdürmekte kesin kararlıysa, dünyaya yine meydan okumak, seçim politikasının önemli bir ayağı olacak demektir" dedi,

Bursalı, yazısında "Kavala ve Demirtaş, bu politikanın rehinleri durumunda. Tıpkı, daha önce Türk asıllı Alman gazeteci Deniz Yücel gibi, (Merkel’in araya girmesi ile bırakıldı), Amerikalı rahip Brunson gibi (Trump’ın ekonominizi mahvederim tviti üzerine bırakıldı)." ifadesini kullandı.