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Orhan Baba için söyleyecekler

Gencebay'ın 60'ıncı sanat yılı nedeniyle çıkacak albümde 22 yıldız şarkı söyleyecek

13 Ekim 2011 03:00



T24- Orhan Gencebay'ın 60'ıncı sanat yılı nedeniyle çıkacak albümde; Tarkan'dan Sezen Aksu'ya, Ajda'dan Nilüfer'e 22 yıldız şarkı söyleyecek.



Sabah'ın haberine göre, aylardır gizlice yürütülen 'Orhan Gencebay'la 60. Yıl' projesinin içeriği Radyo Turkuvaz'da yayınlanan 'Şirin Sever'le Günaydın' programında açıklandı. İki CD'den oluşacak albüm; Aralık'ın ikinci haftası piyasaya çıkacak. Proje; Poll Production'ın sahibi Polat Yağcı ile Orhan Gencebay ortaklığında hayata geçecek.


'Batsın Bu Dünyaya'  dev düet


Gencebay'ın en sevilen şarkılarını, aralarında Tarkan, Sezen Aksu, Nilüfer ve Ajda Pekkan'ın da bulunduğu 22 ünlü sanatçı seslendirecek. Çalışmanın asıl sürprizi ise 'Batsın Bu Dünya' şarkısı için yapılacak olan düet... Bu şarkı için 22 ünlü sanatçı, stüdyoya girecek ve şarkıyı hep birlikte yorumlayacak. Tarkan, bu özel albüm için Gencebay'ın 'Hatasız Kul Olmaz' şarkısını yorumlayacak.


KİM NE SÖYLÜYOR?
Tarkan ......................'Hatasız Kul Olmaz'
Sezen Aksu.....................'Akşam Güneşi'
Ajda Pekkan .......................(Netleşmedi)
Nilüfer..................'Dertler Benim Olsun'
Hande Yener............'Kaderimin Oyunu'
Kutsi .............................'Vazgeç Gönlüm'
Volkan Konak .............................'Gurbet'
Mustafa Sandal...........'Kır Gönlünün... '
Ziynet Sali ...................'Dünya Dönüyor'
Serdar Ortaç......................'Hor Görme...'
Kenan Doğulu .....'Bir Araya Gelemeyiz'
Sıla.......................................(Netleşmedi)
Şebnem Ferah .........'Küçüksün Yavrum'
Yalın ....................................(Netleşmedi)
Seksen Dört..'Sevemedim Karagözlüm'
Duman ................................(Netleşmedi)
Candan Erçetin ........'Severek Ayrılalım'
Emre Aydın .....................'Bir Teselli Ver'
Kıraç ....................................(Netleşmedi)
Murat Boz ..............................'Yarabbim'
Sertab Erener .....................(Netleşmedi)
Berkay.....................................'Dil Yarası'

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