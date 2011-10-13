Orhan Baba için söyleyecekler

T24-

'Batsın Bu Dünyaya' dev düet



KİM NE SÖYLÜYOR?



Sabah'ın haberine göre, aylardır gizlice yürütülen 'Orhan Gencebay'la 60. Yıl' projesinin içeriği Radyo Turkuvaz'da yayınlanan 'Şirin Sever'le Günaydın' programında açıklandı. İki CD'den oluşacak albüm; Aralık'ın ikinci haftası piyasaya çıkacak. Proje; Poll Production'ın sahibi Polat Yağcı ile Orhan Gencebay ortaklığında hayata geçecek.Gencebay'ın en sevilen şarkılarını, aralarında Tarkan, Sezen Aksu, Nilüfer ve Ajda Pekkan'ın da bulunduğu 22 ünlü sanatçı seslendirecek. Çalışmanın asıl sürprizi ise 'Batsın Bu Dünya' şarkısı için yapılacak olan düet... Bu şarkı için 22 ünlü sanatçı, stüdyoya girecek ve şarkıyı hep birlikte yorumlayacak. Tarkan, bu özel albüm için Gencebay'ın 'Hatasız Kul Olmaz' şarkısını yorumlayacak.Tarkan ......................'Hatasız Kul Olmaz'Sezen Aksu.....................'Akşam Güneşi'Ajda Pekkan .......................(Netleşmedi)Nilüfer..................'Dertler Benim Olsun'Hande Yener............'Kaderimin Oyunu'Kutsi .............................'Vazgeç Gönlüm'Volkan Konak .............................'Gurbet'Mustafa Sandal...........'Kır Gönlünün... 'Ziynet Sali ...................'Dünya Dönüyor'Serdar Ortaç......................'Hor Görme...'Kenan Doğulu .....'Bir Araya Gelemeyiz'Sıla.......................................(Netleşmedi)Şebnem Ferah .........'Küçüksün Yavrum'Yalın ....................................(Netleşmedi)Seksen Dört..'Sevemedim Karagözlüm'Duman ................................(Netleşmedi)Candan Erçetin ........'Severek Ayrılalım'Emre Aydın .....................'Bir Teselli Ver'Kıraç ....................................(Netleşmedi)Murat Boz ..............................'Yarabbim'Sertab Erener .....................(Netleşmedi)Berkay.....................................'Dil Yarası'