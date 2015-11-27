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Kültür-Sanat

Orhan Alkaya yönetti, Gorki'nin 'Ayaktakımı Arasında' oyunu Şehir Tiyatroları'nda

Oyun bugün ve yarın Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde izleyiciyle buluşacak

27 Kasım 2015 19:35

Şehir Tiyatroları, Rus edebiyatının önemli yazarı Maksim Gorki’nin ‘Ayaktakımı Arasında’ adlı oyununu sahneye taşıyor. Kasım’ın son haftası ‘perde’ diyen oyunun yönetmenliğini Orhan Alkaya üstlendi.

25-28 Kasım tarihlerinde Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde izleyiciyle buluşan oyunda, Rıdvan Çelebi, Yeşim Koçak, Şirin Kılavuz, Yılmaz Meydaneri, Serdar Orçin, Ali Gökmen Altuğ, Buket Yanmaz Kubilay, Irem Erkaya, Semah Tuğsel, Kutay Kırşehirlioğlu, Ahmet Özarslan, Mehmet Avdan, Mert Tanık, Mazlum Kiper, Çaglar Polat, Tuğrul Arsever, Emrah Özertem rol alıyor.

Maksim Gorki, Çehov’un deyişiyle, “Tahrip edilmesi gereken her şeyi tahrip eden bir muhrip”ti. Çağının gerçek insan figürlerinden yola çıkarak yazdığı ‘Ayaktakımı Arasında’ (Na Dne) oyunu, 1903’teki ilk sahnelenişiyle birlikte, dünya tiyatrosunun klasikleri sınıfına girdi.

Oyunun karakterleri, farklı kesimler, farklı sınıflardan gelerek bir toplum panoraması oluşturuyor.

 

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