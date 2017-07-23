'Orhan Abi’nin büfesi neden yıkılıyor?

Antalya, Tarihi Kaş Çarşısı'nın esnaflarından Orhan Güner’in 28 yıllık büfesi kaymakamlığın baskısı olduğu iddiasıyla belediye tarafından yıkılmak isteniyor. Konuyla ilgili konuşan Güner "28 yıldır burada esnaflık yapıyorum. Vergisini zamanında, sorunsuz veren esnaflardan biriyim. Kaymakamın baskısından dolayı dükkanım yıkılmak isteniyor" dedi.

GazeteDuvar'dan Anıl Mert Özsoy'un haberine göre, Kaş’ın ilk esnaflarından Orhan Güner’in işlettiği büfe, zabıta tarafından yıkılmak istendi. Ancak Kaş’ın tarihi sokaklarından birinde bulunan dükkânı yıkmaya gelen zabıta ekipleri ellerinde yıkım kararı olmadığı için geri döndüler. Belediyenin, kendisine itiraz sonucunu ve sezonun bitmesini bekleyeceği sözünü verdiğini söyleyen Güner “Kaymakam ‘Ben OHAL kaymakamıyım. İstediğimi yaparım. Bütün kanunlar bende, seni bir dakika orada yaşatmam. İstersem çıkarırım, sen kimsin?’ diyerek tehdit etti” diyor.

‘Kaş'ta hiçbir esnafa bu durum uygulanmadı'

Tarihi çarşının en eski esnaflarından olan Güner, belediyeye işgaliye vergisi verdiğini, yan komşusunun yeni gelen kaymakam ile olan ilişkilerini kullanarak kendisini zor durumda bıraktığını söylüyor. Geçmiş yıllarda kaymakamlıktan vergi alanında ödül alan Güner, yaşanan süreci Gazete Duvar’a anlattı:

“28 yıldır burada esnaflık yapıyorum. Vergisini zamanında, sorunsuz veren esnaflardan biriyim. OHAL Kaymakamının baskısından dolayı dükkanım yıkılmak isteniyor.

Kaş’ta başka hiçbir esnafa bu durum uygulanmadı. Kaldırım için işgaliye bedelimi ödüyorum. Mahkeme 9 metrekarelik alanın kullanımını şahsıma verdi. Kaymakamlık bir dilekçe yazıp OHAL sebebiyle tehlike yarattığımı iddia etti. İtiraz sürecim beklenmeden belediyenin baskısıyla yıkıma gelindi. Belediye, sezon ortasında yıkım olmaz diyerek söz vermişti, tutmadı. Zabıta ve polis eşliğinde yıkıma geldiler ama ellerinde yıkım kararı yoktu.”

'Siyasi bir baskı olduğunu düşünüyorum'

80’li yıllarda sol siyaset yürüten Güner, kendisine karşı bir baskı olduğunu belirtiyor. Kendisini şikâyet eden kişinin kaymakam ile yakın ilişkide olduğunu söyleyen Güner “Belediye iki yüzlü… Kaymakam, ‘Ben OHAL kaymakamıyım. İstediğimi yaparım. Bütün kanunlar bende, seni bir dakika orada yaşatmam. İstersem çıkarırım, sen kimsin? İlyas Bey (şikâyet eden kişi) benim aile dostum’ diyor. Kaş’la eşdeğer bir şey varsa biri Mavi Bar diğeri de büfemdir. 28 yıldır buradayım. Bütün esnafa dostane yanaşırım. Kaş’ın en eski esnaflarından biriyim” diyor.

‘Kaymakamlıktan vergi ödülü aldım'

Güner hakkındaki suçlamalara ise “Ne bir sabıka kaydım var ne de esnafla bir kavgam… Kaymakam vergi vermediğimi söyledi. Vergi konusunda ödül aldım. Onu göstereceğimi söyledim. Ödülü zamanında kaymakamlık vermişti. Daha önce görev yapan kaymakamlarla hiçbir sorun yaşamadım. Yanıma gelirler, satranç oynardık. Sonuna kadar mücadeleye devam edeceğim” sözleriyle yanıt veriyor.