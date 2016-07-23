Orgeneral Abidin Ünal, "Akın Öztürk ve Genelkurmay'ın açıklaması doğru değil" mi dedi?

15 Temmuz gecesi cuntacılar tarafından Moda Deniz Kulübü’nde rehin alınan Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal, personelini toplayara, olay gününü anlattığı öne sürüldü. Yeni Şafak'ın iddiasına göre Ünal’ın, “Akın (Öztürk) Paşa kesinlikle doğru söylemiyor. Genelkurmay’ın açıklaması da doğru değil. Hiçbirine kefil değilim” dediği öğrenildi.

Yeni Şafak'ta yer alan haber şöyle:

15 Temmuz FETÖ darbe girişimi gecesi Muharip Hava Kuvveti ve Hava Füze Savunma Komutanı Korgeneral Mehmet Şanver'in kızının düğünü için bulunduğu Moda Deniz Kulübü'nde rehin alınan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal, personelini karargahta topladı. Darbe girişiminde yaşananları öfkeyle ve kızgınlıkla anlatan Org. Ünal, Hava Kuvvetleri'ni FETÖ'den temizlemeye and içti. Ünal'ın personeliyle paylaştığı bilgilere göre olay şöyle gelişti:

Abidin Ünal, darbe girişimine yönelik hareketlilikten, darbeci askerlerin gözaltına aldığı Korgeneral Fikret Erbilgin'in eşinden gelen telefonla haberdar oldu. Erbilgin'in eşi, panikle Ünal'ın eşini arayarak Erbilgin'in neden gözaltında olduğunu öğrenmeye çalıştı. Ünal, bunun üzerine saat 21.30'da Genelkurmay Karargahı'nı arayarak Org. Hulusi Akar ile görüşmek istedi ancak Akar'ı olay gecesi derdest edenler arasında bulunan emir subayından, “Şu an toplantı halinde, müsait olunca görüştüreceğim” yanıtını aldı. Ünal'a o gece Karargah'tan kimse dönüş yapmadı.

"İkinci helikopter götürdü"

Saat 23.00 sıralarında Moda Deniz Kulübü'ne bir helikopterle gelen askerler Org. Ünal'a, “Güvenliğiniz tehlikede, sizi korumaya almamız lazım” diyerek komutanı götürmeye çalıştı. Ancak Ünal, helikoptere binmedi ve askerleri uzaklaştırdı. İlk helikopter ayrıldıktan sonra saat 24.00'te Moda Deniz Kulübü'ne ikinci helikopter indi. Org. Ünal, Korg. Şanver ve diğer bazı generaller darbeci subaylar tarafından derdest edilerek Akıncılar'a götürüldü. Akıncılar'da Ünal'ı, bir önceki Hava Kuvvetleri Komutanlığı Genel Sekreteri Kurmay Albay Ahmet Özçetin karşıladı.

"Akıncı'yı bombalayın emri"

Org. Ünal, Akıncı Üssü'nde bir odaya kapatıldı. Başına da bir muhafız dikildi. 16 Temmuz günü saat 12.00 sıralarında darbe girişiminin başarısız olduğu anlaşılınca odadaki muhafız durumdan korkarak cep telefonunu Orgeneral Ünal'a verdi. Telefonunu alan Ünal'ın ilk talimatı, “Akıncı Üssü'nü vurun” oldu. Üssün savaş uçaklarıyla bombalanmasının ardından saat 16.00 sıralarında darbe girişimi bitirildi, Akıncı Üssü ele geçirildi.

Ya siyahsınız ya beyaz

Alınan bilgiye göre Abidin Ünal, personeline, darbe girişiminden tutuklanan ve Genelkurmay Başkanlığı açıklamasıyla aklanmaya çalışılan YAŞ Üyesi Akın Öztürk hakkında da “Ona güvenmiyorum” dedi. Ünal, “Akın Paşa kesinlikle doğru söylemiyor. Genelkurmay'ın açıklaması da doğru değil. Hiçbirine kefil değilim. Güvenecek kimse kalmadı” ifadelerini kullandı. Hava Kuvvetleri'nde FETÖ üyesi asker bırakmamaya and içen Ünal, personelini şu sözlerle uyardı: “Gri yok. Siyah ya da beyaz var. Ya siyahsınız ya beyaz. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda 20 bin personel var. Gerekirse 10 bin kişi ile çalışırım ama 1 tane bile FETÖ'cü kalmayacak.”