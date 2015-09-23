Erkeklerin aksine cinsel ilişki sırasında orgazma ulaşmak kadınlar için oldukça zor. Orgazmı yakalamak bu kadar zor olunca süresinin uzun olması kadınlar için büyük önem taşıyor. Ancak sürenin uzunluğu erkeğin performansından çok kadına bağlı. Doğru nefes alıp vererek, kegel egzersizleri yaparak ve partnerinizi yönlendirerek bu süreyi uzatmak mümkün.

İşte pudra.com’un derlemesiyle orgazm süresini uzatmanın yolları:

Derin ve yavaş nefesler alın

Ne kadar hızlı nefes alıp verirseniz, orgazm da o kadar hızlı olup biter. Bu yüzden daha derin ve yavaş nefesler alarak bu muhteşem anı uzatmayı deneyebilirsiniz. Ayrıca partnerinizle nefeslerinizin birbirine karışması da hem orgazm sürenizi uzatacak hem de aranızdaki yakınlığı artıracaktır. Bunun için yüz yüze olduğunuz bir pozisyonda karşılıklı nefes alıp verirken, ellerinizi birbirinizin kalplerinin üzerine koymak da oldukça işe yarayacaktır. Böylece aranızdaki duygusal iletişim de artacağı için orgazmı çok daha şiddetli ve uzun süreli hissedeceksiniz.

Ses çıkarmaktan korkmayın

Orgazm sırasında boşalttığınız enerjiyle birlikte rahatladığınızı gösteren istem dışı sesler de çıkarmanız oldukça doğal. Ses çıkarmamak için uğraştığınızda, odaklanmanız ve orgazm olmanız zorlaşıyor. Bu yüzden daha yoğun bir orgazm yaşamak için kendinizi tutmayın ve istediğiniz kadar ses çıkartın. Bu sadece orgazm olmanız için değil, partnerinizin zevk aldığınızı görüp devam etmesi için de oldukça faydalı. Ancak ses çıkarmamanız gereken bir ortamdaysanız da kendinizi tutmak yerine, partnerinizi öpmeyi deneyebilirsiniz.

Odaklanın

Zor bir gün mü geçirdiniz? Ya da partnerinizle sorunlarınız mı var? Seks sırasında tüm bunları bir kenara bırakmayı öğrenin ve sadece orgazma odaklanın. Amacınız konusunda ne kadar net ve istekli olursanız ona ulaşmanız o kadar kolaylaşır. Elbette çiftler arasındaki duygusal uyumun da olması oldukça önemli ancak bu konudaki sorunlarınızı seks hayatınıza yansıtmanız size bir şey kazandırmaz. Sorunları yatağın dışında bırakın ve sadece zevk almaya odaklanın. Bu durumun partnerinizi de daha çok tahrik edeceğinden emin olabilirsiniz.

Kegel egzersizlerini unutmayın

Pelvik kaslarınız için düzenli olarak yapmanız gereken kegel egzersizlerini seks sırasında da deneyebilirsiniz. Partneriniz içinizdeyken vajinal kaslarınızı sıkıp bırakmanız hem onun hem sizin aldığınız zevki tahmin edemeyeceğiniz kadar artıracaktır. Tabii aynı zamanda yaşadığınız orgazmın süresi ve yoğunluğu da diğer zamanlardan çok daha fazla olacak.