Organları yer değiştiren adam konuşmuş yine

T24 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, gündemle ilgili önemli konuları katıldığı televizyon programında değerlendirdi. CHP'nin 35. Madde taslağını eleştiren Çiçek, BDP'li Diyarbakır Belediye Başkanı Osman Baydemir'in 'Türk bayrağının yanında sarı-kırmızı-yeşil bayrak da belediye önlerine asıldın' önerisine de 'Organları yer değiştiren bir adam da yerli yersiz konuşmuş yine' diyerek tepki gösterdi.



Çiçek, Kanal 7’de yayımlanan Başkent Kulisi programında değerlendirmelerde bulundu ve soruları yanıtladı.

"Yüksek Askeri Şura’da (YAŞ), soruşturmada ismi geçenlerin terfi edip etmeyecekleriyle" ilgili soru üzerine Çiçek, "Askeri şuranın kuralları var, toplantı günü de dahil. Tayin ve terfilerin nasıl yapılacağı zaten bugüne kadarki gelenekler ve hukuk çerçevesinde işlemiş olan hususlardır. Takdire talip eden hususlar varsa onu da takdir makamları kendi aralarında konuşarak bu konuyu çözerler, nitekim yapılmakta olan da odur. Yani peşinen haklarında soruşturma açılmış olan veya şu an kovuşturma safhasına geçilmiş olanların otomatik olarak terfi edeceği ya da etmeyeceği gibi bir durum söz konusu değil" diye konuştu.

Cemil Çiçek, soruşturma ve kovuşturmanın YAŞ’la bağlantılı özel bir güne bağlı olarak gündeme gelmesinin söz konusu olmadığını, bunda geriye yönelik uzun bir zaman diliminin olduğunu ifade etti.

Çiçek, "CHP, 27 Nisanı ve 35. maddeyle ilgili teklifi TBMM’ye sundu. Bu gelişmelere baktığımız zaman CHP’de bir dönüşüm yaşandığı sonucunu çıkarıyor musunuz" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Türkiye’nin gerçekten Avrupai anlamda bir sosyal demokrat partiye ihtiyacı var. Bunu görüyoruz. Biz bunu yeni de söylemiyoruz. Ama CHP sosyal demokrat bir parti olmamaya direniyor. Tutumlara, gündeme getirdikleri konulara bakın. Çok önemli konularda bir sosyal demokrat partiden beklenen tavrı gösteriyor mu, göstermiyor mu ona bir bakın. Demokrasiyle ilgili kritik günlerde, nerede kimin safında yer alıyor onlara bir bakın, söylemlerine bakın, 30 sene evvelinden bugüne bir şey değişmiş mi, bütün bunlara baktığınızda dünya değişiyor, Türkiye değişiyor, değişmeyen CHP’nin genel yaklaşımıdır."

Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP’nin genel başkanlığına seçilmesinin bazı çevrelerde ümit pırıltısı olarak görüldüğünü, ancak Kılıçdaroğlu’nun kendine açılan krediyi kısa sürede tükettiğini öne süren Çiçek, "Çünkü bir hazırlığı yok. CHP hazırlıkları olan bir parti olarak gözükmüyor. Slogan hazırlığı var, proje hazırlığı yok" dedi.





TSK iç hizmetler kanunu

Başbakan Yardımcısı Çiçek, CHP’nin, Türk Silahları Kuvvetlerinin İç Hizmetler Kanununun 35. maddesinde değişiklik yapılmasına ilişkin teklifi hakkındaki soru üzerine, CHP’nin teklifinin basın yayın organlarınca da ciddiye alınmadığını, manşetlerde yer almadığını söyledi. CHP’nin teklifini eleştiren Çiçek, "35. maddeyi kaldırmak bir yana 35. maddeye rahmet okutacak bir düzenleme getiriyor. Yani akla ziyan, sosyal demokrat bir partinin, 2010 yılında, hak ve özgürlükler çağında, demokrasi çağında böyle bir teklifi gündeme getirmesi gerçekten şaşılacak bir şey" diye konuştu.

CHP’nin siyasette önem taşıdığına inandığını dile getiren Çiçek, "Türkiye’nin en köklü partisi ama en köklü partisinin de bu kadar verimsiz, bu kadar projesiz olmasını da anlamak mümkün değil. Bu kadar entelektüel birikimi olan insanlar var orada, nasıl oluyor da böyle bir teklifi verebiliyor" dedi.

CHP’nin yeni yollar üzerinden siyaset yaptığını söyleyen Çiçek, "Ayaküstü hazırladığı belli bunu, sadece günü kurtarmak adına. Halbuki 35. madde ile değişiklik yetmiyor. Orada en az üç maddede daha ona paralel değişiklik yapmak gerekiyordu, onlarda yapmamışlar. 2, 37. maddede değişiklik gerekiyor. Sadece günü kurtarmak adına. Biz düşünürüz, taşınırız, doğru olan şeyi yaparız" ifadelerini kullandı.

Türkiye’de demokrasinin kökleşmesi noktasında Cumhuriyet Halk Partisinin engel olduğunu ifade eden Çiçek, "CHP bu manada sorun olmaya devam ediyor, getirdiği bu teklife baktığımızda. Bir parti çözümün parçası olur, CHP sorunun parçası, sorunun daha da büyütmenin metinlerini hazırlayıp kamuoyunun önüne çıkabiliyorsa buna iktidardan evvel demokrat çevrelerin bir tavır koyması lazım" değerlendirmesinde bulundu.









"Terör, devlet sorunudur"

CHP’nin, "terörü Türkiye’nin sorunu olarak kabul etmediğini" belirten Çiçek, şunları söyledi:

"Türkiye’nin terör sorunu var. 80 öncesi ideolojik terör vardı şimdi etnik terör var. Bu ülkede başbakanlık, cumhurbaşkanlığı yapmış insanlar bile diyor ki, terör sorunu Türkiye Cumhuriyeti devletinin sorunudur. Neden? Bütün Milli Güvenlik Kurulu toplantılarına bakın, son 40-50 yılın birinci gündem maddesi asayiş ve güvenliktir, terör konusudur. Devlet sorununu bir hükümet sorunu gibi görüyor. Eğer bütün bunlardan dolayı iktidarları sorumlu tutmaya kalkarsanız bu konuşanların sokağa çıkamaması lazım. Terör meselesinden dolayı hükümeti bir suçlama üslubu içerisinde suçlamak söz konusu olacaksa suçlayanların sokağa çıkacak hali yoktur, kendi dönemlerinde bu ülke çok büyük felaketler yaşamıştır."

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun Elbistan’da "AK Parti gider terör biter" şeklinde konuştuğunu hatırlatan Çiçek, "Kendileri... Maraş olayları, Çorum olayları bu dönemdeydi niye önlemedin? DYP-SHP iktidarı döneminde, 38 tane bu ülkenin aydını, yazarı, çizeri Sivas’ta cayır cayır yandı sen de iktidardasın, o zaman da genel müdürsün niye önlemedin? Bunların cevabını vermeden Elbistan’da gideceksin kışkırtıcılık yapacaksın, başka yerde ayaküstü demeç vereceksin" diye konuştu.







‘Organları yer değiştiren bir adam’

Başbakan Erdoğan’ın "eğer terör bitecekse biz çekiliriz" dediği, Kılıçdaroğlu’nun da bunun üzerine "iki satırlık dilekçe yaz" dediğinin anımsatılması üzerine Çiçek, "Terör meselesini iki satırlık yazı olarak anlayacak kadar terör meselesinden bihaber olduğunu gösteriyor. Bu, maalesef CHP’nin bu konudaki yaklaşımının ne kadar sığ olduğunu gösteriyor. Başbakan bu konunun bir hükümet sorunu olmadığını, bir devlet sorunu olduğunu, eğer bu ülkenin huzuru ve refahı için, bu sıkıntıların bertaraf edilmesi adına bir fedakarlık gerekiyorsa ben bunu yaparım noktasında bir önemli vurguyu gündeme getirmeye çalıştı" dedi.

CHP’nin iktidar olduğu dönemlere ait gazete kupürlerinde yer alan terör olaylarını gösteren Çiçek, "Terör bir devlet sorunudur. Teröre en büyük destek de konuyu anlamadan vatandaşı tahrik etmek, vatandaşı sokağa dökmek ve yanlış bir kısım kanaatlerin oluşmasına yardımcı olmaktır. Bugünlerde sorumsuz bir sürü adamlar da konuşuyor. Bugünkü manşetlere bakarsanız organları yer değiştiren bir adam da yerli yersiz konuşmuş yine. Geçenlerde de böyle bir konuşma yapmıştı" diye konuştu.

Çiçek, terör meselesi konusunda muhalefetten somut öneriler beklediklerini sözlerine ekledi.