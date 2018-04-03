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Sağlık

Organları 3 kişiye nakledilecek

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de tedavi gördüğü Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nde beyin ölümü gerçekleşen Zefure Saat'in (68) bağışlanan 2 böbreği ve karaciğeri, 3 hastaya nakledilecek

03 Nisan 2018 18:04

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE\'de tedavi gördüğü Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi\'nde beyin ölümü gerçekleşen Zefure Saat\'in (68) bağışlanan 2 böbreği ve karaciğeri, 3 hastaya nakledilecek.
Çan ilçesinde yaşayan Zefure Saat, 30 Mart tarihinde geçirdiği beyin kanaması sonucu Çan Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Zafure Saat, durumu ağırlaşınca, bir gün sonra Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi\'ne sevk edildi. Genel yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Zefure Saat\'ın dün beyin ölümü gerçekleşti. 2 çocuğu annesinin organlarını bağışlama kararı aldı.
Organ Nakli İl Koordinatörü Dr. Azem Ülkü, Bursa ve Çanakkale\'deki organ nakil merkezleriyle temasa geçti. Sabaha karşı hastaneye gelen ekipler, operasyonla Zefure Saat\'in 2 böbreği ile karaciğerini aldı. Zefure Saat\'in bağışlanan organlarından bir böbreği Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne, bir böbreği Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne, karaciğeri ise Bursa Özel Acıbadem Hastanesi\'ne götürüldü.
Organ bağışında bulunan aileye teşekkür eden Organ Nakli İl Koordinatörü Dr. Azem Ülkü, \"Bağışlanan bu üç organla iki böbrek hastası ve karaciğer yetmezliği yaşayan bir hasta tekrar sağlığına kavuşacak\" dedi.

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