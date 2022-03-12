Organize İşler dizi oluyor, kadroda dev isimler var

Organize İşler'in 3 sezonluk bir dizisinin Disney Plus'ta yayınlanacağı, dizide Russell Crowe, Andy García ve Cem Yılmaz'ın da yer alacağı iddia edildi.

Aralarında Halit Ergenç, Şahan Gökbakar, Kenan İmirzalıoğlu ve Cansu Dere’nin olduğu 15 isimle anlaşan platformun yeni bir anlaşmaya daha imza attığı belirtildi.

TV100'den Birsen Altuntaş, kadroda Russell Crowe, Andy García ve Cem Yılmaz'ın da olduğunu iddia etti. Ancak Cem Yılmaz, Twitter'da yaptığı "Vay vay vay , Feridun Karakaya ve Al Pacino da var mı ? Breh breh ne güzel diziymiş hemen izliyim." paylaşımıyla iddiayı ti'ye alarak doğrulamadı.

Russell Crowe, Olga Kurylenko, Yılmaz Erdoğan ve Cem Yılmaz 2014 yılında “Son umut” filminde birlikte kamera karşısına geçmişti.