Organik prezervatif yok satıyor!

Avrupa Birliği her alanda çevre kirliliğine son vermeye çalışıyor. AB’nin bu çabası yatak odasına kadar girdi. Avrupa'da organik maddeden üretilen prezervatif satış patlaması yaşıyor.

Millattan 3000 yıl önce Mısırlı askerlerin zührevi hastalıklardan korunmak amacıyla icat etmiş oldukları prezervatif koyun barsağından veya domuz mesanesinden imal ediliyordu.

İtalyan hekim Gabriel Fallope’nin frengiyle mücadele konusunda etkinliğini kanıtlamış olmasının ardından prezervatifin kullanımı da yaygınlaştı. Ancak dayanıklı bir maddeden yapılması için yapılan çeşitli araştırmalar ancak 1880’de başarıya ulaştı. Goodyear Tire ve Ruber markası, caoutchouc maddesinden ilk prezervatifi üretti.

Birinci Dünya Savaşı esnasında Amerikan ordusunda 18 bin askerin zührevi hastalığa yakalanmış olmasının ardından ABD ordusu askerlerin teçhizatları arasına prezervatife de yer vermeye başladı.

Almanya’da ise İkinci Dünya Savaşı'ndan önce ünlü Musevi tüccar Fromm’un yılda 50 milyon adet üretmiş olduğu prezervatifler çok ince caoutchouc’dan yapılmaya başlanmıştı.

Teknolojinin gelişmesiyle Latex’den üretilmeye başlanan prezervatiflerde araştırma ve geliştirme çalışmaları prezervativin vermiş olduğu his ve incelik üzerine yoğunlaştı.

Sigara kağıdından daha ince

Prezervatiflerin cinsel aktivite esnasında patlamaması ve yırtılmaması için yoğun çaba harcayan laboratuarlar, incelik ve his sorununu da aştılar. Dünyanın en ince prezervatifi sigara kağıdından tam iki kat daha ince. Bir başka deyişle 0,02 milimetre kalınlığında. Hatta Fransa’nın önde gelen bir üreticisi 0,015 milimetre kalınlığınga oldukça dayanıklığı olduğu iddia edilen bir prezervatif üretti. Bu ürün sayesinde hem his, hem de cinsel temas esnasında vücut sıcaklığı paylaşımı da sağlanabiliyor.

Bunun üzerine üreticiler de tüketicilerden gelen talep üzerine AR-GE araştırmalarını organik prezervatif ve kayganlaştırıcı üzerine yoğunlaştırdılar.

Bu çerçevede tüketicilerin rağbet gösterdikleri ürünler arasında doğal maddelerden üretilen prezervatifler bulunuyor. Kauçuk ağacı olarak bilinen Hevea sütünden üretilen prezervatifler allerji yapmıyor ve çevreye de zarar vermiyor.

Organik maddeden yapılan ve çok rağbet gören ürün de kayganlaştırıcı. Su, E vitamini, yonca ve aloe vera’dan yapılan kayganlaştırıcılar da son derece revaçta.

Cinsel aksesuarda yeni dönem

Organik ve çevreye zarar vermeyen cinsel araç ve gereçler bununla da sınırlı değil. Doğal maddelerden oluşan yapay penislerde de, pil ve akü sorunu ortadan kaldırıldı. Sadece Belçika’da yapay penislerin işletimi için yılda 100 milyon kalem pil kullanılıyor. AR-GE çalışmaları sayesinde motorları daha az akü harcayan, veya şarj edilen yapay vajina ve penisler de tüketicilerin çok rağbet göstermiş olduğu ürünler arasında yer alıyor.

AB’nin tüketicinin sağlığının korunmasını denetleyen kurumları, tüketicileri doğal ürünlere yönlendirilmesinin önemine vurgu yapıyor. Doğal ürünlerin sadece sağlık açısından değil, aynı zamanda çevre açısından da daha az zarar veren ürünler olduğuna dikkat çekilirken, organik ürünlerin sağlığın korunması açısından son derece önem teşkil ettiğine de vurgu yapıyor.