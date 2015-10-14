Organik gıda meraklıları Anuga’da



Organik gıda trendi son zamanlarda dünya genelinde olduğu gibi Almanya’da da ilgi görmekte. Dünyanın en büyük gıda fuarı Anuga’nın büyük bir bölümü de yalnızca organik gıdalara ayrıldı. Gluten içermeyen un karışımlarından yosunlu makarnalara kadar birçok ürünü burada bulmak mümkün. Martina Olivieri standında kendi organik gıda markası ‘‘Ambrosiae‘‘nin tanıtımını yapıyor. 34 yaşındaki İtalyan, ürünlerini Adriyatik kıyısında ürettiğini söylüyor. Gıdalarda kullandığı malzemelerin hiçbiri 42 derece sıcaklığın üstünde işlem görmüyor. Bu sayede Olivieri ürünlerini ‘‘işlenmemiş‘‘ sınıfında tanıtabiliyor. Olivieri'nin organik gıdaları şu anda yalnızca İtalya’da müşterinin beğenisine sunulsa da girişimcinin planı Almanya’ya açılmak.

Doğal beslenme ihtiyacı

Gluten, laktoz, kolesterol ve maya gibi maddeler içermeyen ürünler gıda pazarında her geçen gün daha çok ilgi uyandırıyor. Bu ürünleri Almanya’da tüketiciye sunan Klemens Reif da özellikle alerjen madde içermeyen gıdalarda son zamanlarda büyük bir satış patlaması yaşandığını kaydediyor. Zorunluluktan bu ürünleri tercih edenler olsa da Reif'e göre ilginin büyük bölümünü kendi isteğiyle katkısız beslenmek isteyenler gösteriyor. Ancak girişimci Andreas Ludwig, her organik gıda ürününün ilgi görmediğini söylüyor. Ludwig, üç yıldır ‘‘Chjlya‘‘ markası ile Brezilya’dan Almanya’ya doğal üretim şeker kamışı içkisi satmakta. Gazetede ürünü ile ilgili çıkan haberlere rağmen Ludwig için işler iyi gitmiyor. Alman girişimci başarı dileklerine ‘‘Başarıya ihtiyacım var‘‘ diye cevap veriyor.

Vegan gıdalar ilgi görüyor

Bir kaç stant ötede genç girişimciler kendi organik içeceklerini tanıtıyor. Yüzde yüz vegan ve doğal içecekler Agave otu şurubu sayesinde oldukça tatlı olmasına rağmen yalnızca on yedi kaloriye sahip. Bir buçuk yıldır piyasada olan firmada hiç bir çalışanın yaşı 35'in üstünde değil. Şirketin pazarlama sorumlusu organik gıda sektöründe vegan ürünlerin aşırı derecede popülerlik kazandığını aktarıyor.

Fuardaki vegan stantlarında şüpheci yeme içme meraklıları sosis ve salam gibi koksa da et içermeyen vegan sosislerinin de tadına bakıyor. Anuga’da doğal gıda üreticileri arasındaki rekabet git gide artacak gibi.