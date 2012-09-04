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Sağlık

Organik gıda ile normal gıdanın besin değerleri aynı mı?

Yıllardır daha sağlıklı olduğu düşüncesiyle tüketilen organik gıdalarla ilgili yapılan araştırma sağlık dünyasında tartışma yarattı

04 Eylül 2012 19:59

ABD'de yapılan bir araştırma organik gıdaların, normal gıdalardan çok daha sağlıklı olduğu "efsanesi"ni yıktı. Araştırmaya göre, organik gıdalarla, normal gıdaların besin değeri birbirlerine yakın çıktı.

ABD'de Stanford Üniversitesi'nin araştırmasına göre, organik gıdalar ile normal gıdalar arasında besin ve vitamin değerleri bakımından çok önemli bir farka rastlanmadı. Organik gıdaların öne çıkan faydası ise, normal gıdalara oranla yüzde 30 oranında daha aç ilaç kalıntısı taşıyor olması.

Annals of Internal Medicine dergisinde yayımlanan araştırmada, aralarında organik meyve, sebze, buğday, et, yumurta ve sütün de bulunduğu 200 ürün, organik olmayan emsalleriyle karşılaştırıldı. Araştırma sonucunda, organik ve normal gıdaların besin ve vitamin değerleri bakımından birbirlerinden çok farklı olmadığı ortaya çıktı. Stanford Üniversitesi adına araştırma yapan bilim insanları, meyve ve sebzelerde aynı oranda vitamin, sütteyse aynı oranda protein ve yağ saptadı.

Araştırmada ayrıca, organik gıdalarda, üretimde kullanılan gübredeki farklılık nedeniyle daha fazla nitrojen bulunduğu ancak bunun sağlık açısından fayda sağlamadığı belirtildi.

Bilim insanları, organik gıda tüketenler ile normal gıda tüketenleri kıyaslayan 17 çalışmayı inceledi. Sonuç şaşırtıcıydı. Organik gıdayla beslenen grup, diğer gruptakilerden daha sağlıklı değildi.

 

'Bu tür araştırmalar tüketiciyi bilinçlendirir'

 

Hayvan haklarının gözetilmesi ve çevresel kaygılar da dahil, insanları organik gıda tüketmeye teşvik eden birçok sebep olduğu biliniyor. Organik gıdaların daha sağlıklı ve besleyici olduğu kanısının yaygınlığına değinen araştırmayı yürüten Prof. Dr. Crystal Smith-Spangler, araştırma bulgularının kendilerini biraz şaşırttığını itiraf etti. Smith-Spangler, bu tür araştırmaların tüketicileri daha çok bilinçlendireceğini ve fayda sağlayacağını söyledi.

 

'İlaç kalıntısına dikkat'

 

ABD'deki Harvard Üniversitesi'nin Halk Sağlığı Bölümü'nden Chensheng Lu ise, Stanford Üniversitesi tarafından yapılan araştırmanın sonuçlarına mesafeli yaklaşıyor. Daha fazla araştırma yapılması gerektiğini belirten Lu, organik ve normal gıdalar arasında sağlık açısından bir fark olmadığını söylemek için henüz erken olduğunu söyledi.

Gıda ürünlerindeki ilaç kalıntısının önemine dikkat çeken Lu, alışveriş yaparken, böcek ilacı kalıntısı içermeyen ürünlerin tercih edilmesini önerdi.

 

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