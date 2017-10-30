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Sağlık

Organ nakli bekleyen 24 bin kişinin kalbi bu koşuda atacak

İSTANBUL, (DHA) ORGAN nakli konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Pazar günü Caddebostan'da "Hayat Kurtarmak İçin Yarıştayız" sloganıyla bir koşu düzenlenecek

30 Ekim 2017 18:11

İSTANBUL, (DHA) ORGAN nakli konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Pazar günü Caddebostan\'da \"Hayat Kurtarmak İçin Yarıştayız\" sloganıyla bir koşu düzenlenecek. Medicana Çamlıca Hastanesi tarafından düzenlenecek koşu halka açık yapılacak ve bu yıl 3\'üncüsü düzenlenecek. Koşuda Türkiye genelinde organ nakli bekleyen 24 bin 768 kişiye dikkat çekilecek.

Medicana Sağlık Grubu\'nun,  03-09 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında düzenlediği “Hayat Kurtarmak İçin Yarıştayız” koşusu Sağlık Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İstanbul Valiliği, Spor Genel Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Türkiye Atletizm Federasyonu, Türk Kızılayı, TÜRKÖK, Kadıköy Belediyesi işbirliğive Kent FM medya sponsorluğunda düzenlenecek.

KATILIMCILARA MADALYA VERİLECEK

“Hayat Kurtarmak İçin Yarıştayız” etkinliğinde katılımcılar, 5 Kasım Pazar günü Caddebostan Sahili’nde kurulacak 5 kilometrelik bir parkurda koşacak. Yarışı ilk üçte tamamlayan katılımcılara altın, bronz, gümüş madalya sunulacak. Koşuyla ilgili detaylı bilgi www.medicana.com.tr/organnaklikosu adresinden alınabiliyor.

 

 

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