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Sağlık

Organ bağışı için yoldalar

İSTANBUL, (DHA) TAMAMI doktorlar ve sağlık personelleri tarafından kurulan ve her biri farklı hastanelerde aktif olarak çalışan Ayda1 müzik grubu, toplumumuzda organ bağışı bilincine dikkat çekmek için “Şarkılarla Biz bize” diyerek 5 ili kapsayan konser t

22 Eylül 2017 17:02

İSTANBUL, (DHA) TAMAMI doktorlar ve sağlık personelleri tarafından kurulan ve her biri farklı hastanelerde aktif olarak çalışan Ayda1 müzik grubu, toplumumuzda organ bağışı bilincine dikkat çekmek için “Şarkılarla Biz bize” diyerek 5 ili kapsayan konser turnesine hazırlandılar. Mikrofon başında başhekim yardımcısı Dr. Akif Benk, elektro gitarda göğüs cerrahı uzmanı Dr.Selçuk Köse, perküsyonda kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Dr.Kemal Demir, bas gitarda iş yeri hekimi Dr.Anıl Akpınar, bağlama ve klasik gitarda organ nakli koordinatörleri Hüseyin-Turan Yıldırımoğlu, klavyede inme merkezi koordinatörü Ümit Kelleci. Hayata Bağış Derneği desteği ile Anadolu rock-pop konseptinde hazırladıkları repertuarları ile Ayda1, yeni hayatlara umut olmak için yola çıkıyor.  
 
Projeyi anlatan grubun proje koordinatörü Hüseyin Yıldırımoğlu, “Organ bağışı bir kültür meselesi, ülkemizde organ bekleyenlerinin sayısı her geçen gün artar iken buna karşılık yapılan organ nakilleri talebi karşılayamıyor. İnsanlarımız herhangi bir konuda karşılık beklemeden yardım etmeyi çok seviyor. İsminin içinde bağış geçen bir konuda topum duyarlılığı her geçen gün daha da artmakta.  Bizler Ayda1 grubu olarak organ bekleyen hastalar için umudu tekrar hatırlatmak, konserimizi dinlemeye gelenler arasından bir kişinin dahi organ bağışına bakış açısını olumlu olarak değiştirmek adına yola çıkıyoruz” dedi. 
 
Turne 23 Eylül 2017 Cumartesi günü Sivas Valiliği ve Sivas Belediyesi başta olmak üzere tüm kurumların desteği ve katkıları ile Fidan Yazıcıoğlu kültür merkezinde saat 19.00’da start verecek. Ardından grup 07 Ekim Samsun Atakum Belediyesi Kültür Merkezi, 21 Ekim Çanakkale, 09 Kasım İstanbul ve 25 Kasım Adana konseri ile tamamlanacak. Konser öncesinde organ bağışı ile ilgili merak edilen konular hakkında yerel yöneticiler, organ nakli profesyonelleri ve organ nakli olan hastalar tarafından halkı bilgilendirme toplantıları düzenlenecek.
 
(FOTOĞRAFLI) 

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