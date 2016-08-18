Orfoz'un avlanması 2020 yılına kadar yasaklandı!

Uluslararası Doğa Koruma Birliği’nin (IUCN) Kırmızı Listesi’nde durumu tehlikede olarak belirtilen orfoz balığının artık iç sular dahil olmak üzere avlanması, toplanması, gemilerde bulundurulması, karaya çıkarılması, nakledilmesi ve satılması 2020 yılına kadar yasaklandı.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı‘nın yayınladığı tebliği ile birlikte hayata geçirilen yasak 1 Eylül 2016’dan 31 Ağustos 2020 tarihine kadar uygulanacak. Sayıları azalan orfoz stoklarının iyileştirilmesini amaçlayan bu yasaya uymayanlara 1 milyon 113 lira para cezası kesilecek.

ajanimo.com'un haberine göre, kararı çok yerinde bulduklarını ve desteklediklerini belirten, WWF-Türkiye Doğa Koruma Sorumlusu Yaprak Arda yaptığı açıklamada, “Orfoz çift cinsiyetli bir balık; 12 yaşına kadar dişi sonra erkek olur” dedi ve şu sözleri ekledi:

“Bu nedenle orfozun üreme yaşına gelene kadar avlanmaması gerekiyor. Daha önceki kural 45 cm’den küçük orfozların vurulmasını yasaklıyordu ancak bu kurala uyulmadığı için daha ciddi bir yaptırım getirildi. Hem Akdeniz hem de yerel ekonomi için çok önemli olan orfozun neslinin devam etmesini istiyorsak bu yasağa harfiyen uymalı ve üremesine izin vermeliyiz. Bir zamanlar oldukça bol olduğu düşünülen orfoz, yasadışı avcılık ve kirlilik nedeniyle nesli tehlike altındaki türler arasına girdi. Orfozun neslini sürdürülebilmesi, yaşadığı alanların korunmasına ve kurallara uyulmasına bağlı”

WWF-Türkiye 2000 yılından beri Akdeniz kıyılarında araştırmalar yapıyor. 2014 yılından beri ise Kaş-Kekova Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde yürüttüğü sürdürülebilir turizm projesiyle yerel ve merkezi yönetimler, balıkçılar, dalış kulüpleri ve tur tekne sahipleriyle bir araya gelerek bölgedeki orfoz, deniz çayırları gibi türlerin korunması ve sürdürülebilir bir turizm anlayışının yerleştirilmesi için çalışıyor.