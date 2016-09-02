Orfoz ile Lagos avlayana ceza

Orfoz ile Lagos balıklarının avlanması, nakledilmesi ve satılması 4 yıl süreyle yasaklandı.

Uluslararası Doğa Koruma Birliği’nin “kırmızı” listesinde (nesli tehlike altında) bulunmakta olan Orfoz ile Lagos balıkları ile ilgili yasak, 13.08.2016 tarihli 29800 Sayılı Resmi Gazete’de yayımladı.



Bu yasak, 1 Eylül 2016’dan başlayıp 31 Ağustos 2020’ye kadar sürecek. Bu yasağa uymayanlara bin 113 TL para cezası kesilecek.



Bir satış yerinde lokantada ya da teknede 10 balık yakalanırsa belirtilen cezanın 10 katı ceza ödenme durumunda kalınabilecek.

İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi araştırma görevlisi Emrah Şimşek, "Elbette bu yasak türlerin yok olmayla karşı karşıya olması sebebiyle anlamlı ve yerinde düzenlemedir. Ancak bölgemizde ticari artisanal olarak paraketa avcılığı yapan tahminen 250 civarında tekne sahibi ve balıkçı mağdur olacaktır. Bu kişilerin mağduriyetinin giderilmesi için sosyal devlet ilkeleri doğrultusunda desteklemeler gereklidir" şeklinde konuştu.

Şimşek, "Elbette bu yasak türlerin yok olmayla karşı karşıya olması sebebiyle anlamlı ve yerinde düzenlemedir. Ancak bölgemizde ticari artisanal olarak paraketa avcılığı yapan tahminen 250 civarında tekne sahibi ve balıkçı mağdur olacaktır. Bu kişilerin mağduriyetinin giderilmesi için sosyal devlet ilkeleri doğrultusunda desteklemeler gereklidir" dedi.

Avlanması yasak balıkların balıkçıların istemeden ağlarına takılması durumunda tekrar yaşam alanlarına bırakılmaları gerektiğini belirten Şimşek, şöyle konuştu:



"Şimdi Lagos ve Orfoz balığını yakalayanlar yasal düzenlemeden dolayı tekrar denize bırakmak zorunda. Bunun için Üniversite olarak bir araştırma yaptık. Bu balığının tekrar denize bırakıldığında amacımız yaşatabilmek. Bu türlerin su yüzeyine geldiklerinde durumları barotravma halde olurlar. Barotravma halindeki bir balıkta gözler dışarı çıkar, karın bölgesi şişer ve normal yüzme davranışını gösterememekte ve suya dalamamaktadır.



Uzun süre su yüzeyinde hareketi kısıtlı olarak kalmaktadır. Bu yüzden balıkçılar istemeyerek de olsa avlayacağı bu türleri denize tekrar bırakmayı lüzumsuz görmektedirler. Bizde nasıl bırakılmalı çalışmasını basınç tanklarında yürüttük. Atmosfer basıncından yaşam alanındaki basınca indirgeyerek basınç tedavisi uyguladık. Yaptığımız çalışmalarda yüzde 80 başarı elde ettik. Uluslararası çalışmalara baktığımızda bırakma kurşunu ve bırakma sepetleri kullanılarak tekrar salıveriliyor."