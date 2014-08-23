Ören Bayan'ın eski sahiplerinin katil zanlıları: 'Maaşlarınızı vermeyeceğiz, kırıp döktüklerinize sayacağız' dediler

Ören Bayan'ın eski sahipleri işadamı Jak Karako (77) ile eşi Georgia Karako (69) Ortaköy’deki villalarında bıçaklanarak öldürüldü. Olaydan sonra kayıplara karışan Türkmen hizmetçi F.Y.(28) ile eşi G.Y.(27) yakalandı. Şüphelilerin iki aydır alamadıkları maaşlarını istediklerinde “Maaşlarınızı vermeyeceğiz. Kırıp döktüklerinize sayacağız” cevabını alınca cinayeti işledikleri öğrenildi.

Jak Karako ile eşi Georgia Karako'dan haber alamayan oğulları İzzet Karako aynı sitede oturan komşularını arayarak yardım istedi. Komşular, kapıyı çalmalarına rağmen içerden ses alamamaları üzerine polisi aradı. Olay yerine gelen polis ekipleri saat 14.00 sıralarında kapıyı kırarak içeri girdi. Yaşlı çiftin evin üst katında bulunan yatak odasında bıçaklanarak öldürüldükleri belirlendi.

Bıçaklanmışlar

Birkaç gündür görünmeyen çiftin villanın üst katındaki bir odada defalarca bıçaklanarak öldürüldükleri tespit edildi. Yakınları, çiftin el ve ayaklarından yatağa bağlı, ağızlarının da kapatılmış olduğunu öne sürdü. Polis, evde para ve kıymetli eşyaya rastlamadı. Evde bulunduğu belirtilen kasaya da rastlanılmadı.

Hizmetçi çift gözaltında

Karako çiftinin yanında hizmetçi olarak çalışan Türkmen karı-kocanın da birkaç gündür görünmediği bildirildi. Bunun üzerine hizmetçi çiftin aranmasına başlandı. Evde parmak izi araştırması ve teknik inceleme yapan dedektifler, olayın para için gerçekleştirilmiş gibi göründüğünü söyledi. Polisin peşine düştüğü Türkmen hizmetçi karı-koca gece saatlerinde yakalandı.

Maaşlarını alamadıkları için mi?

Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelilerin cinayeti iki aylık maaş alamadıkları için işlediklerini söyledikleri öğrenildi. Şüphelilerin kendilerini yakalayan polislere iki aydır alamadıkları maaşlarını patronlarından istediklerini söyleyerek, “Para memlekette olan çocuğumuz için lazımdı. Ancak parayı isteyince bizi terslediler. Maaşımızı vermeyeceklerini, evde kırıp döktüklerimize sayacaklarını söylediler. Bunun üzerine cinayeti işledik" dedikleri öğrenildi.

Sorgularına devam edilen şüphelilerin öğleden sonra adliyeye sevk edilecekleri belirtildi.

Ören Bayan’ın eski sahiplerinden

Cinayete kurban giden Jak Karako, Türkiye’nin en ünlü iplik markalarından Ören Bayan’ı kurucularından biri. Karako ile Moiz Dana 1968’de Ören Bayan’ı İstanbullu bir işadamından satın aldı. Marka, Türkân Şoray’ın oynadığı reklam filmleri ile bilinirliğini yükseltti. 1990’lara gelindiğinde ise Moiz Dana ve Jak Karako işleri oğulları izzet Karako ve Metin Dana’ya devretti. Sonraki yıllarda mali sıkıntı yaşayan Ören Bayan’ı ise bir başka şirket satın aldı. Moiz Dana ise, 2009 yılında Amerika’ya giderken yolda yaşamını yitirmişti.