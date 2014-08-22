Ören Bayan'ın eski sahipleri evlerinde öldürülmüş halde bulundu

İstanbul Ortaköy, Mediko -2 Sitesi’nde oturan Ören Bayan'ın eski sahipleri Jak Karako-Georgia Karako çifti evlerinde hunharca öldürüldü.

DHA'nın haberine göre, yaşlı çiftin cesetlerinin bulunmasının ardından polis alarma geçti. Özel güvenlik tarafından korunan sitenin tüm güvenlik kamera kayıtlarına el konarak incelemeye alındı.



Jack Karako ile Georgia Karako çiftinin evinin yanında yaşayanların bilgisine başvuruldu. Eve temizlik ya da tamirat gibi sebeplerle girenlerin kimlikleri tespit edilerek inceleme altına alındı. Öte yandan Jack Karako ile Gerogia Karako çiftinin evinde hizmetçi olarak çalışan Türkmenistan uyruklu bir kişinin de bilgisine başvurulmak üzere arandığı öğrenildi.

Parmak izi, kıl ve saç araması yapıldı

Olay yeri inceleme ekipleri tarafından cinayetin işlendiği evde geniş çaplı bir inceleme başlatıldı; parmak izi ile kıl ve saç araması yapıldı.



Bulunan örneklerin DNA profillerinin çıkarılacağı öğrenildi. Evden bir şey alınıp alınmadığının tespit edilmesi için ise çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Ören Bayan'ın eski sahipleri

Cinayete kurban giden Jak Karako, Türkiye’nin en ünlü iplik markalarından Ören Bayan’ı kurucularından biri. Karako ile Moiz Dana 1968’de Ören Bayan’ı İstanbullu bir Rum’dan satın aldı.

Marka, Türkân Şoray’ın oynadığı reklam filmleri ile bilinirliğini yükseltti. 1990’lara gelindiğinde ise Moiz Dana ve Jak Karako işleri oğulları izzet Karako ve Metin Dana’ya devretti.



Sonraki yıllarda mali sıkıntı yaşayan Ören Bayan’ı ise bir başka şirket satın aldı. Moiz Dana ise, 2009 yılında Amerika’ya giderken yolda yaşamını yitirmişti.