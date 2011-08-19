Ordu'yu sel aldı götürdü!..

T24 - Ordu'da sağanak yağış hayatı adeta felç etti, dereler taştı, yüzlerce ev ve işyerini su bastı.





Ordu Valisi Orhan Düzgün, metrekareye düşen yağmur miktarının 90 kilogram olduğunu söyleyerek, "Vatandaşlarımız bu selin son 50 yılın felaketi olduğunu söylüyor" dedi.



Kentte etkili olan sağanak yağış bugün saat 02.00 sıralarında başladı. Sabaha kadar devam eden yağmur nedeniyle Aziziye ve Şahincili dereleri taştı.



Şehir içi yollarda taşkınlar meydana geldi. Karadeniz Sahil Yolu'nun Ordu şehiriçi geçişinde trafik kontrollü olarak tek şeritten sağlandı. Şehir merkezindeki tüm mahalle, cadde ve sokaklar sel sularına teslim oldu. Yüzlerce ev ve iş yerini su bastı.



Etkili sağanak yağış, Ordu merkeze bağlı Uzunisa Köyü'ndeki konaklama merkezinde çadırlarında kalan Doğu ve Güneydoğu illerinden gelen fındık işçilerini uykuda yakaladı. Uzunisa Köyü'ndeki konaklama merkezinde bazı fındık işçilerinin sel sularına kapıldığı yönündeki söylenti üzerine Ordu Sivil Savunma Müdürlüğü'ne bağlı kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi.



Ordu Valisi Orhan Düzgün beraberinde Vali yardımcılarıyla birlikte sabah saat 04.00 sıralarında Uzunisa Köyü'ndeki konaklama yerine geldi. Şanlıurfa'dan Ordu'ya fındık toplamak için gelen 41 yaşındaki İbrahim Sert "Sel birden bastırdı. Milleti bağıra bağıra kurtardık. Bazıları kendi çabalarıyla çadırdan çıkıp güvenli yere gitti. Eşyalarımızın hepsi sular altında kaldı. Sel sularından birbirimizi iplerle bağlayarak çektik" diye konuştu.

Acil Servis'i su bastı



Şahincili Mahallesi'nde oturan 7 aylık hamile 29 yaşındaki Şeyda Şahin'in 2 katlı evinin zemin katını su bastı. Eşi çalıştığı için gece evde tek kalan Şeyda Şahin 3 metreye ulaşan sel suları nedeniyle evde mahsur kaldı. Sel suları Özel Umut Hastanesi'nin de sular altında kalmasına neden oldu.



Hastanenin zemin katındaki Acil Servis bölümünü su basınca hastalar üst katlara tahliye edildi. Hastanenin elektriğinin de kesilmesi nedeniyle yoğun bakım ünitesine jeneratör yardımıyla elektrik verildi. Şirinevler Mahallesi ve Bahçelievler Mahallesi'nden geçen Civil Deresi'de su seviyesinin yükselmesi üzerine polis ekipleri dere kenarında bulunan evlere giderek uyuyan vatandaşları tek tek uyandırdı."

"Son 50 yılın felaketi"



Ordu Valisi Orhan Düzgün Uzunisa Köyü'ndeki konaklama yerinde yaptığı incelemenin ardından "Edindiğimiz bilgilere göre herhangi bir can kaybı yok ama fındık işçilerinin kaldığı çadırlar, eşyalar ve bazı araçların suya kapıldığı bilgimiz dahilinde. Buradaki vatandaşlarımız için geçici olarak Merkez Spor Salonu ve Fen Lisesi'ni sabaha karşı geçici olarak hazırladık. Servis araçlarımız da geldi. Öncelikle kadın ve çocuklarımız olmak üzere onları nakledeceğiz, yiyecek ve giyim ihtiyaçlarını karşılayacağız. Hepimize geçmiş olsun. Buradaki yaşayan vatandaşlarımız bu selin son 50 yılın felaketi olduğunu söylüyorlar. Merkezde bazı ev ve işyerlerini su bastığını öğrendik o konuyla da ilgili belediyemiz çalışmalara başladı" diye konuştu.



Vali Düzgün, metrekareye düşen yağmur miktarının ise 90 kilogram olduğunu söyledi.