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Yaşam

Ordu'da köpeklerin öldürülmesine soruşturma

Vatandaşlar e-mal ve BİMER üzerinden şikayetlerde bulundu

29 Kasım 2017 17:31

Ordu'nun Gölköy ilçesinde sokak köpeklerinin uyuşturucu iğne ile uyutulması tepki topladı. Valilik ve Kaymakamlık olayla ilgili soruşturma başlatırken, belediye yetkilileri kendilerinin olayla ilgilerinin bulunmadığını açıkladı.

Ordu'nun Gölköy ilçesinde sokak köpeklerinin uyuşturucu iğne ile uyutularak toplanıp, ardından öldürüldüğü iddia edildi. Köpeklerin fotoğraf ve videoları sosyal medyada paylaşılırken kısa sürede hızla yayıldı. Bazı hayvanseverler de konunun araştırılması için Ordu Valiliği başta olmak üzere çeşitli kuruluşlara ve e-mail ve BİMER üzerinden şikayette bulundu.

Gölköy Belediye Başkan Yardımcısı Murat Emre Ömerustaoğlu, olayla ilgili Gölköy Belediyesi’nin suçlandığını belirterek, “Belediyemizin bu olayla ilgili hiçbir alakası yoktur. Olayda köpeklere yönelik çalışma Belediyemiz ekipleri tarafından yapılmamıştır. Sosyal medyada Belediyemizi suçlayıcı paylaşımlar oldu, hayvanseverlerle ilgili sivil toplum kuruluşlarını da bu konuda bilgilendirdik” dedi.

Köpeklerin zehirlenmesi iddiasıyla ilgili olarak Ordu Valiliği ve Gölköy Kaymakamlığı’da soruşturma başlattı. Soruşturmanın halen devam ettiği belirtildi.

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