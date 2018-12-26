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Eğitim

Ordu'da kar nedeniyle 14 ilçede okullar 1 gün tatil edildi

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA) - ORDU'da yoğun kar yağışı nedeniyle 14 ilçede eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildi

26 Aralık 2018 03:49

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA) - ORDU\'da yoğun kar yağışı nedeniyle 14 ilçede eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildi.
Ordu\'da gece yarısından itibaren başlayan yoğun kar yağışı yüksek ilçelerde etkili oldu. Ordu Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, kar yağışının devam etmesi nedeniyle  Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerinde okulların bugün 1 gün süreyle tatil edildiği belirtildi. Ayrıca engelli ve hamile kamu görevlilerinin de 1 gün idari izinli sayıldığı ifade edildi.

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