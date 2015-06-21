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Yargı, kışlada 'DİSKO'ya dur dedi

AYM kararını, 'yetkili bir mahkeme tarafından verilmiş bir mahkûmiyet' olmadığı gerekçesiyle verdi

21 Haziran 2015 11:51

Anayasa Mahkemesi (AYM), askeri birliklerde, üs komutanlarınca disiplin suçu işledikleri gerekçesi ile askeri personele uygulanan DİSKO olarak bilinen ‘disiplin koğuşu’nu hak ihlali saydı ve tazminatla cezalandırdı.

AYM, bir askere amiri tarafından verilen disiplin cezasını, “yetkili bir mahkeme tarafından verilmiş bir mahkûmiyet” kararının yokluğu nedeni ile hak ihlali olarak kabul etti.

Yüzbaşının şikayeti ardından karar alındı

 

Oya Armutçu'nunHürriyet'te yer alan haberine göre, AYM Genel Kurul’u iki yıl önce Askeri Ceza Kanunu’nun, 169’uncu maddesindeki, “Her üst ve amirin, disiplini ihlal eden askeri geçici tevkif edebileceğini” öngören hükmünü iptal etmişti. AYM’nin iptal ve son verdiği ihlal kararıyla TSK’da DİSKO devri kapandı. Karar mesaiyi izinsiz terk ettiği gerekçesiyle 5 gün oda hapsi alan bir yüzbaşının şikâyetinin ardından alındı. AYM, başvurucuya 2 bin TL manevi tazminat ödenmesine de hükmetti.

 

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