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Disko kaldırıldı, 'iffetsiz kimse ile evlenen' ordudan atılacak!

Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu Tasarısı, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

31 Ocak 2013 09:23

Meclis'te yapılan görüşmenin ardından, TSK Disiplin Kanunu Tasarısı kabul edilerek yasalaştı. DİSKO'ların kaldırılmasını öngören yeni yasa ile bir askerin 'aşırı borçlanmaya meyilli olması' ve 'iffetsiz kimse ile evlenmesi' de TSK'dan ayırma sebebi olacak.
 
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Disiplin Kanunu Tasarısı, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Kanuna göre, aşırı derecede borçlanma ve borçlarını ödeyememe, ahlaki zayıflık, ideolojik veya siyasi amaçlı faaliyetlere karışmak, iffetsiz kimseyle evlenmek veya yaşamak, gayri tabii mukarenette bulunmak, TSK'dan ayırma sebebi sayılacak.


'Disko'lar kaldırılıyor


Yeni kanunla birlikte, DİSKO diye tabir edilen oda hapsi cezası, tek istisna haricinde, barış zamanında kaldırılıyor.

Bu cezanın barış zamanında verilmesine yönelik tek istisna, karasuları dışında bulunan gemilerde işlenen disiplinsizlik halleri olarak belirlendi.


'Bedelli'de yeni hak


TSK Disiplin Kanunu'nda ayrıca bedelli askerlik hizmetiyle ilgili bir düzenleme de bulunuyor.

Kanuna göre, bedelli askerlikte belirlenen bedelin yarısını ödeyerek başvurusu kabul edilenlerden ikinci taksit için öngörülen 6 aylık süreyi geçirenler veya ilk taksitini geri alanlar ile şartları taşıdığı halde 15 Haziran 2012 tarihine kadar başvuruda bulunmayanlara, bedelli askerlik için yeni bir hak tanınacak.

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