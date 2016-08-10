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Yaşam

Ordu'da av tüfeklerine 'terörle mücadele' yasağı

Açıklamada, piyade tüfeğine benzer uzun namlulu, yivsiz şarjörlü otomatik av tüfeklerinin taşınması veya nakillerinin yasaklandığı bildirildi

10 Ağustos 2016 16:18

Ordu Valiliğince, PKK mensuplarınca kullanılan piyade tüfeğine benzer uzun namlulu, yivsiz şarjörlü otomatik av tüfeklerinin taşınması veya nakillerinin yasaklandığı bildirildi.

Valilik'ten yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığının talebi ve Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu'nun onayıyla, terörle mücadelenin daha etkin şekilde yürütülmesi amacıyla PKK  mensuplarınca kullanılan piyade tüfeğine benzer uzun namlulu, yivsiz şarjörlü otomatik av tüfeklerinin taşınmasına ve nakillerine yasaklama getirildiği belirtildi.

Yasağın, 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu'nun (OHAL) "Şiddet Hareketlerinde Alınacak Tedbirler" başlıklı 11. maddesinin (i) fıkrasındaki, "Ruhsatlı olsa da her nevisilah ve mermilerin taşınmasını veya naklini yasaklamak" hükmüne dayandırıldığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: 

"İl Jandarma Komutanlığının sorumluluk bölgesinde Olağanüstü Hal süresince terörle mücadelenin daha etkin şekilde yürütülmesi ve bölücü terör örgütü mensuplarının tespitinin doğru olarak yapılabilmesi amacıyla terör örgütü mensuplarınca kullanılan piyade tüfeğine benzer uzun namlulu, yivsiz şarjörlü otomatik av tüfeklerinin (12, 16, 20, 28 ve 36 kalibre) ruhsatlı dahi olsa taşınması veya nakli yasaklanmıştır."

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