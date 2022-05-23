Ordu Olay gazetesi, 30. yılını Basın Müzesi’nde kutluyor

T24 Yaşam

Ordu Olay gazetesinin 30. yılı Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Basın Müzesi’nde bir etkinlik ile kutlanılacak. Etkinlik kapsamında yarın (25 Mayıs 2022 Çarşamba) saat 15.00’te bir panel yapılacak.

Panelde Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Başkanı Turgay Olcayto, Başkan Yardımcısı Doğan Şentürk, Genel Sekreter Sibel Güneş ile TGC Ordu Temsilcisi ve Ordu Olay gazetesi sahibi Zeki Mesut Özel konuşacak. Konuşmaların ardından gazetenin 30 yılını anlatan 10 dakikalık bir belgesel gösterilecek. 30.yıl nedeniyle bir de sergi düzenlenecek. Sergide gazetenin 30 yılını anlatan manşetlerin bulunduğu 70 sayfa yer alacak.

Sergiyi ziyaret edenlere Ordu Olay gazetesinin 30. yılına özel olarak hazırlanan gazete dağıtılacak. Sergi, 3 Haziran 2022 Cuma gününe kadar ziyaret edebilecek.

Ordu Olay Gazetesi’nin 30. Yıl Programı

15.00: Açılış

15.05: Panel

15.30: Sergi açılışı

Yer: TGC Basın Müzesi

Adres: Divanyolu Caddesi No.76 Çemberlitaş- İstanbul

Bilgi için: 0212 513 83 00