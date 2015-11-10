Ordu-Giresun Havalimanı açıldı, arsa fiyatları uçtu

Avrupa ve Türkiye'nin deniz üzerine inşa edilen ilk havalimanı olma özelliğini taşıyan Ordu-Giresun Havalimanı'nın açılışının ardından Gülyalı ilçesinde ki arsa fiyatlarının yüzde 400 arttığı belirtildi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Gülyalı ilçesinde deniz üzerine yapılan Ordu-Giresun Havalimanı'nın ilçenin kaderini değiştirdiğini söyledi.



İlçede arazi fiyatlarının yüzde 400 arttığını belirten Yılmaz, "Yatırımcılar sıraya girdi ancak bu kez de ilçe sakinleri, arazilerinin daha değerleneceği umuduyla satışa yanaşmıyor" dedi.



Yılmaz, 8 bin nüfuslu ilçede arsa fiyatlarının günden güne arttığını vurgulayarak, "İki ilin 50 yıllık hayali olan Ordu-Giresun Havalimanı'nın temeli 2011 yılında atılmıştı. 22 Mayıs tarihinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakanımız Sayın Ahmet Davutoğlu'nun katılımıyla resmi açılışı yapıldı. Şu ana kadar bu havalimanından 135 bin yolcu yararlandı. Sekiz bin nüfuslu Gülyalı ilçemizde yer alan Avrupa'nın denize dolgu ilk havalimanı arazi fiyatlarının da yüzde 400 artmasına neden oldu. Daha önce metrekaresi 100 liradan alıcı bulan arsalar, Ordu-Giresun Havalimanı'nın hizmete açılmasının ardından 400-800 liradan satışa sunuluyor" diye konuştu.



Birçok yatırımcının ilçeden arazi almak için sıraya girdiğini söyleyen Yılmaz, şöyle devam etti:



"Ordu-Giresun Havalimanı, dünyanın denize dolgu üçüncü, Avrupa ve Türkiye'nin ilk denize dolgu havalimanı olması nedeniyle ülkemizin de prestij projeleri arasında yer alıyor. Denize 36 milyon taş dökülerek inşa edilen havalimanının pist uzunluğu 3 kilometre. Burası denizin üzerinde kurulan devasa bir yatırım. Henüz 6 aylık bir havalimanı olmasına rağmen 8 bin nüfuslu ilçeninde kaderi değişti. İlçede arazi fiyatları yüzde 400 oranında artış gösterdi. Birçok yatırımcı, hem Gülyalı belediyemize hem de büyükşehir belediyesine ilçeden arazi almak için başvuruda bulundu, ancak vatandaşlarımız arazilerini satmaya yanaşmıyor. Bu yüzden yatırımcılara yer göstermekte zorlanıyoruz."

'Bağdat Caddesi'yle eşdeğer!'



Yılmaz, "Gülyalı ilçesindeki arsalar İstanbul'daki Bağdat Caddesi'ne eş değer" diyerek, "Aynı zamanda Ankara'daki Kızılay'a da eş değerde. Buradaki fiyatlar Türkiye'nin en yüksek arsa fiyatlarına kıyaslanacak mahiyette. Bundan dolayı bize arsa talebinde gelenlere olumlu cevap veremiyoruz. O bölgede zaten arsa sorunumuz vardı. Şimdi havalimanının hizmet vermeye başlamasıyla arsalar daha kıymetlendi ve değerlendi" ifadelerini kullandı.



Öte yandan ilçeye kurulacak "Çikolata Park" projesinin yapımına başlandığını ve yer teslimi yapılarak yüklenici firmanın ilk kazmayı vurduğunu anlatan Yılmaz, "Çikolata Park Ordu-Giresun Havalimanı'nın yakınında 53 dönüm alanda inşa ediliyor. Bu projede çikolata imalat ve satış yerlerinin yanı sıra çocuk oyun parkı, amfi tiyatro ile halı saha, tenis kortu gibi spor alanları olacak. Proje sayesinde Ordu'nun en önemli tarımsal ürünü fındığa da değer verilmiş olacak" değerlendirmesinde bulundu.



Bu projenin de tamamlanmasıyla ilçede arsa fiyatlarının daha artmasını beklediklerini söyleyen Yılmaz, aynı artışın Altınordu ilçesinde olduğunu sözlerine ekledi.



Gülyalı Belediye Başkanı Talip Şen de ilçede arsa fiyatlarının adeta "uçtuğunu" ifade ederek, "İlçemizde ana yol kenarı ve havalimanını kuşbakışı gören yerlerde 1 dönüm arsadan 500 bin lira ile 1 milyon lira arasında fiyat belirlenmiş durumda. Fiyatlar çok yükseldi. Birçok vatandaş fiyatların daha da artacağı beklentisinden dolayı arsalarını satmaya yanaşmıyor" dedi.



Şen, ilçeye yatırım yapmak için gelen iş adamlarına yer gösteremediklerini, bu nedenle ilçeye gelen yatırımcıların hayal kırıklığı yaşayarak geri döndüğünü söyledi.



