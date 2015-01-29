Ordu-Giresun havaalanı için Erdoğan'dan 50 milyon TL ek ödenek talimatı

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye'nin deniz üzerine inşa edilen ilk havalimanı olma özelliği taşıyan Ordu-Giresun havalimanına 50 milyon TL ek ödenek talimatı verdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı AKP'li Enver Yılmaz'ı dün Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.



DHA'nın haberine göre, yaklaşık iki saat süren görüşmeyle ilgili bugün açıklama yapan Bakan Enver Yılmaz, Ordu'da yapımı süren projelerle ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a brifing verdiğini söyledi.

Görüşme sırasında Ordu-Giresun Havalimanı projesinin de gündeme geldiğini anlatan Belediye Başkanı Enver Yılmaz Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, "Cumhurbaşkanımız ilgili müteahhit firma yetkilisini arayarak bir takım görüşme yaptıktan sonra ilave 50 milyon liralık ek ödenek talimatı verdi" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Ordu'ya davet ettiğini de belirten Enver Yılmaz, şöyle devam etti:

"Kendisi daha önce Ordu'ya gelmek ve kalmak istediğini söylemişti. Kendisine havalimanımızın açılışı ardından gelip kalmasının daha uygun olacağını söylemiştik. Ordulular'ın Sayın Cumhurbaşkanımıza olan sevgisini, Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası elde edilen yüzde 67'lik desteği kendisi unutmadı. Bu anlamda da tüm Ordulular'a selamlarını ilettik."

Havalimanının yaklaşık 290 milyon TL'ye mal olacağı ve önümüzdeki Mart ayında tamamlanacağı ifade edildi.