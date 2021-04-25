Ordu Fatsa'da lokanta, kafe ve bungalov için 99 dönümlük alanda ağaç kesimine başlandı

Ordu'nun Fatsa ilçesi Çerkezler Tepesi'nde bulunan 99 dönümlük alanda iki gün önce ağaç kesimine başlandı. Çevrecilerin iddiasına göre 250 ağacın kesildiği alana “lokanta, kafe, bungalov evler, yürüyüş yolu” yapılacak.

Fatsalılar, üç gün önce Dolunay Mahallesi Çerkezler Tepesi’nde bulunan ağaçların işaretlendiğini gördü. Dün bu alana giden vatandaşlar ağaç kesimi yapıldığını görünce duruma tepki gösterdi. İddiaya göre sokağa çıkma yasağı nedeniyle alanda bulunan kişilere para cezası kesildi. Fatsa Doğa ve Çevre Derneği Yönetim Kurulu üyesi Avukat Nur Hilal Gündüz, Cumhurbaşkanlığı Kararı’yla koruma kararı kaldırılan ve belediyeye devredilen 99 dönümlük ağaçlık alana, “lokanta, kafe, bungalov evler, seyir kulesi, yürüyüş yolları” yapılacağını iddia etti. ANKA Haber Ajansı’na değerlendirmede bulunan Gündüz şunları söyledi:

"Burası Fatsa merkezin kalan tek yeşil alanı nazar boncuğu"

“Burası Fatsa Merkezin nefes aldığı kalan tek yeşil alanı, nazar boncuğu. İki ay önce Cumhurbaşkanı Kararnamesiyle bölge koruma turizm alanından çıkarıldı. Orman İşletme tarafından Belediyeye devredildi. Bir proje hazırlanmış bu proje kimseyle paylaşılmadı. Ağaçlar yaklaşık bir hafta önce işaretlendi. Belediye halka bir açıklama yapmadı. 3 gün önce ağaç kesimine başlandı. Ayrıca belediye meclisinde alınan bir karar da değil. Belediye meclisinde projeyle ilgili sadece sunum yapmışlar.”

"Burası şehrin nefes aldığı bir alan"

Ağaç kesiminin iptali için bu hafta idare mahkemesine başvuracaklarını söyleyen Gündüz konuşmasının devamında şunları söyledi:

“Belediye başkanı iki gün önce burası 2021 sonunda ihaleye çıkarılacak. 2022 yılında ise yapım aşamasına başlanacak dedi. Cuma günü sokağa çıkma yasağının başlamasıyla ihaleye çıkmadan ağaç kesimi başladı. Dün alana gittik polis ekipleri bizi oradan çıkarttı ve sokağa çıkma yasağı var diye bize ceza kestiler. Bugün de yine gittik. Belediye Başkanı da gelmiş, ‘Burada insanlara yol açmak için ağaçları kesiyoruz’ diyor. Ama biz buranın özel bir işletmeye verileceğini, buranın insanlara kapatılacağını düşünüyoruz. Burası şehrin nefes aldığı bir alan. Etrafı bina olsa da bu ormanlık alan sayesinde buranın temiz bir havası var.”

Avukat Nur Doğan Gündüz’ün, ağaç kesiminden korkarak yola doğru kaçan bir kirpiyi kucağına alıp severek sakinleştirmesi dikkat çekti.