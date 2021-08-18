Ordu’da yapılmak istenen Balamir HES için yürütmeyi durdurma kararı verildi

Ordu Korgan’da Keşderesi üzerine yapılmak istenen Balamir Hidroelektrik Santrali projesi hakkında yürütmeyi durdurma kararı verildi.

Evrensel gazetesinde yer alan habere göre, mahkeme sonucu hakkında bilgi veren Avukat İsmail Topcuoğlu, “Ordu 2. İdare Mahkemesine Balamir HES projesi için telafisi güç zararlar oluşturacağı gerekçesiyle yürütmenin durdurulması için dava açtık. Çıkan kararla birlikte şirketin hukuki olarak bölgede değil çivi çakma adım atma ihtimali bile kalmadı” dedi.

Sürecin başından beri HES karşıtı mücadeleye destek veren Ordu Çevre Derneği ve Derelerin Kardeşliği Platformuna teşekkür eden Topçuoğlu, "Doğanın kıymetini bilen ve bunun için mücadele eden herkesi tebrik ediyorum" diye konuştu.

Ordu Çevre Derneği Başkanı Ertuğrul Gazi Gönül ise “Balamir HES’in yapılmasını engelleyen halkın deresine sahip çıkma azmi ve kararlılığıydı. Çiftlik ve Çamlı halkının verdiği mücadeleden öğreneceklerimiz var” ifadesini kullandı.