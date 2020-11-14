Ordu'da 74 yaşında kadın elleri ve ayakları bağlı şekilde ölü bulundu

Ordu'da evde yalnız yaşayan Makbule Sarı'dan uzun süre haber alınamayınca durum, yakınlarınca polise bildirildi. Makbule Sarı'nın evine gelen polis ve sağlık ekipleri, çilingir yardımıyla eve girdi. Polis ekipleri, yaşlı kadını çarşafa sarılı, elleri ve ayakları iple bağlanmış halde buldu.

Korgan ilçesinin Sarıaliç Mahallesi'ndeki evinde tek başına yaşayan Makbule Sarı'dan (74) bir süre haber alamayan yakınları polis ekiplerine haber verdi.

Çilingir yardımıyla açılan kapıdan içeri giren polis ve sağlık ekipleri, elleri ve ayakları iple bağlı olan kadının ölü olduğunu tespit etti.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Sarı'nın cesedi Korgan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.