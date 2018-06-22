ORC Araştırma: HDP, MHP'den yüksek oy alarak Meclis'e giriyor

24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve genel milletvekili seçimleri öncesinde son anketler belli oldu. ORC Araştırma’nın anketine göre cumhurbaşkanlığı seçiminin sonucu ilk turda belli oluyor ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 52.7’sini alarak yeniden göreve geliyor. AKP-MHP ittifakının Meclis çoğunluğunu alacağı sonucuna ulaşan ankete göre, barajı geçen HDP ise MHP’den daha yüksek oy oranına ulaşıyor.

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ORC Araştırma'nın 17-19 Haziran arasında 36 ilde toplam 4250 kişi ile yüz yüze yapılan çalışmasının sonuçlarına göre, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce yüzde 29.2 oy alıyor. Diğer adayların aldıkları oy oranları da şöyle:

Meral Akşener: Yüzde 8.6

Selahattin Demirtaş: Yüzde 8.4

Temel Karamollaoğlu: Yüzde 0,9

Doğu Perinçek: Yüzde 0.2

Partilerin yarışında ise son durum şöyle:

AKP: Yüzde 44,2

CHP: 24,5

HDP: 11,9

MHP: 10,5

İyi Parti: 7.4

SP: 0,9