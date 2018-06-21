Gezici: İnce ikinci turda, iktidar Meclis'te çoğunluğu kaybetti

Gezici Araştırma Merkezi'nin başkanı Murat Gezici, 24 Haziran'da gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne ilişkin olarak yaptığı son anketi yayınladı. Gezici, "İkinci tur kesin, sayın İnce ikinci turda. İktidar Meclis çoğunluğunu kaybetti. Sandığa katılım yüzde 90’la tarihi rekor kırılacak" dedi.

Gezici'nin Twitter'dan paylaştığı ankete göre, 24 Haziran'da partilerin oy yüzdeleri şöyle olacak:

AK Parti: 43.6

CHP: 26.7

MHP: 5.3

İYİ Parti: 10.1

HDP: 12.1

Saadet Partisi: 1.8

Diğerleri: 0.4

Ankete göre Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda oy yüzdeleri şöyle olacak:

Recep Tayyip Erdoğan: 48

Meral Akşener: 11.4

Muharrem İnce: 29.1

Selahattin Demirtaş: 10.0

Temel Karamollaoğlu: 1.2

Doğu Perinçek: 0.1