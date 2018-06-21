İşte KONDA'nın seçimden önceki son anketi: Erdoğan ilk turda seçiliyor, 7 partili bir parlamento oluşuyor

T24

Türkiye'nin güvenilir kamuoyu araştırma şirketlerinden KONDA, 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve genel milletvekili seçimlerine ilişkin tahminini ilk kez açıklayarak resmi sitesinde yayınladı.

Yönetim Kurulu Başkanı Tarhan Erdem ile Genel Müdür Bekir Ağırdır yönetimindeki KONDA'nın yüzde 99 güven aralığında hata payını artı-eksi yüzde 1,7 olarak duyurduğu araştırmasına göre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın oy oranı bir ay içinde 53,3'ten 51,9'a düştü.

Erdoğan'ın ilk turda cumhurbaşkanı seçileceği tahmini yapılan ankette, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin oy oranının bir ay içinde yüzde 23.4'ten 28'e yükselmesi dikkati çekti.

Son araştırmasını bayram tatilinden önce, 10 Haziran'da yaptığını bildiren şirket, "24 Haziran sonuçlarını etkileyecek üç dinamiği" de şöyle anlattı:

"Birincisi, grafik ve tablolarımızda son beş haftada gözlenmekte olan hareketlilik ve değişimlerin seçimlere kadar geçen sürede hangi hızda ve ne yöne doğru süreceğidir. İkincisi, seçimlere katılım oranının yüzde 85’ten kayda değer biçimde aşağıya düşmesidir. Üçüncüsü de yurtdışı seçmenlerin kullanacağı oyların dağılımıdır."

Ankette İnce'yi yüzde 10.2'yle İyi Parti'nin cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, yüzde 9.0'la HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş takip etti.

Saadet Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu'nun yüzde 0.7, Vatan Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek'in ise yüzde 0.1 oranında oy alacağı tahmin edildi.

HDP barajı aşıyor

Konda.com.tr'de yayınlanan araştırma sonuçlarına göre HDP, yüzde 11.6 oranında oy alarak barajı geçiyor. Yedi partili bir parlamento oluşacağı tahmin edilen ankete göre, AKP yüzde 45.5, CHP yüzde 26.1, İyi Parti yüzde 8.5, MHP yüzde 7.3 oranında oy alıyor.

9 - 10 Haziran 2018 tarihlerinde gerçekleştirilen araştırma için, 31 ilin merkez dâhil 101 ilçesine bağlı 153 mahalle ve köyünde 2721 kişiyle hanelerinde yüz yüze görüşüldü.

Her bir mahallede gerçekleştirilen 18 anket için yaş ve cinsiyet kotası uyguandı.

Araştırma kapsamında gidilen iller şöyle:

Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Mersin, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ,

Tokat, Trabzon, Van.